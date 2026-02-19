19.02.2026 / Economía norteamericana

Estados Unidos prometió reducir el déficit con aranceles. Acaba de registrar uno de los más altos de su historia.

Aunque la administración Trump impulsó una agresiva política de aranceles para reducir importaciones, el déficit comercial se mantuvo en cerca de US$901.500 millones en 2025, con el comercio de bienes alcanzando un récord de US$1,24 billones.