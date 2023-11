Milei reveló qué pasará con los créditos UVA en su presidencia

El presidente electo,habló sobre lo que sucederá con los créditos UVA una vez que asuma la presidencia y ratificó que llevará a cabo un ajuste en el gasto público para equilibrar el orden fiscal. “apuntó el diputado libertario en relación a los deudores y advirtió que "hubieran entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta" en relación con la inflación.En esa línea, aclaró que en el momento que se implementaron los créditos en el 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri "nadie le puso una pistola en la cabeza (a las personas) para que los tomen" y aseveró: ", en referencia a la falta de pagos de los créditos UVA. ", reprochó Milei y agregó: "Después, encima el Gobierno como no cumplió las reglas entonces ahí se generó toda una serie de cuestiones",Para finalizar, el presidente electo advirtió que “pagar los créditos con más emisión golpearía a los más vulnerables" y sentenció:Los créditos UVA son préstamos ofrecidos por la entidad financiera a largo plazo, ya que su período de devolución es de 20 años, junto a intereses que varían en función de la inflación. Se caracteriza por ser préstamos que se traducen en unidades conocidas como UVAS que significa Unidades de Valor Adquisitivo y son unidades monetarias que están relacionadas con el costo promedio del metro cuadrado de la vivienda a construir.El 25 de septiembre, el Senado dio dictamen al proyecto que favorece a los deudores de los créditos UVA. La iniciativa promueve atender la situación en base al planteo de que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, a lo que se agrega la suspensión de los desalojos por un plazo de un año.En principio, se dejan sin efecto las cláusulas de ajuste UVA-UVI para todos los préstamos que tengan por destino adquisición de vivienda única y se las sustituye por un mecanismo de indexación por el Índice de Salario que publica el INDEC.Además, se ordena la realización de nuevos mutuos, proponiendo una novación (la transformación de una obligación en otra) en la que el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el cual hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado entre esa fecha y la fecha del mutuo nuevo. En el dictamen oficialista, a partir de allí se ajusta por el índice de salarios con más interés del 3,5% nominal anual.Además, el recálculo que deben hacer para novación las entidades financieras debe ser con fecha de 1 de septiembre de 2023: todos los cálculos para el nuevo crédito deben ser con esta fecha. Asimismo, se establece como autoridad de aplicación al Banco Central y se le insta a que, a través de las entidades financieras que otorgan los créditos, se ponga en práctica un programa de difusión en materia financiera para los clientes actuales y futuros, poniendo énfasis en los riesgos que se toman ante determinados productos que ofrece el banco para evitar las publicidades confusas.Además, se puntualizó que en el caso de que la relación cuota ingreso no calce en el 30 por ciento de los ingresos del tomador del crédito, las entidades bancarias deben establecer métodos para llegar a un acuerdo, pero siempre teniendo en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor.Finalmente, el proyecto mantiene los artículos para que quienes estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El proyecto debe tratarse en el recinto y en caso de ser aprobado, deberá volver a Diputados.