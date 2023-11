Un asesor económico de Milei sobre el ajuste a los trabajadores: "Son parte del sistema, van tener que sufrir"

El economista, jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo, Javier Milei, adelantó que los trabajadores “van a tener que sufrir” durante el próximo gobierno.", sostuvo el ex viceminsitro de Economía de Carlos Menem a diferencia de la sentencia que mantiene Milei sobre que el ajuste será para "la casta política".Al ser consultado por el ajuste sobre los trabajadores en diálogo con LN+ añadió: “”.El economista, además, destacó la figura del quien fue ministro de Economía durante la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, al considerar: “Tenía buenas intenciones, puede ser que haya favorecido a amigos, eso yo no lo sé, yo era un pibe recién llegado de Estados Unidos pero”.Respecto al gobierno de Milei, Rodríguez consideró que Milei aún no debería anunciar quién será su ministro de Economía. “de algo que dijo, diría o podría haber dicho ese ministro”, aseguró y señaló que en el mercado, en este momento, “están todos muy sensibles”.“Milei no me da pelota, básicamente”, aclaró el economista. “No sé que rol estoy cumpliendo, hablo por mi, no por La Libertad Avanza”, agregó aunque dio a entrever que Milei, en algún momento, le ofreció la presidencia del BCRA. “Ya le dije [a Milei] que no quiero ir a la presidencia del Banco Central. No quiero ir preso. La presidencia del Banco Central es una silla eléctrica en la Argentina”.“Ningún presidente del BCRA ha ido preso, simplemente te comés 30 años de juicios, yo no voy a estar vivo, pero tenés que ir a declarar todos los días”, expresó, no sin ironía, y luego concluyó: “Es una joda que yo no tengo ganas. Es una joda del sistema judicial que tenemos en el que te denuncian los accionistas, los dueños de los bancos y los depositantes. Tenés que ir a Comodoro Py todos los días. Después te declaran inocente, pero pasan años de juicios”.