En medio de la polémica, cómo será el bastón presidencial de Javier Milei

A pesar de qué circulan tres versiones,, el histórico orfebre encargado (como desde hace 40 años) de realizar el bastón presidencial, compartió el modelo que creó para la asunción de Javier Milei del próximo 10 de diciembre.“Ya hablé con la gente de Milei, con Diana Mondino, para entregar el nuevo bastón a la cancillería”, contó el orfebre y señaló que "con gusto haría modificaciones si el libertario lo decide".Pallarols aprovechó el espacio en una entrevista al canal A24, y deslizó :"Estoy muy contento con esta tradición que se llevó parte de mi vida, pero muy feliz de hacerlo". Asimismo, explicó que le dedicó los últimos 20 meses a la realización del bastón presidencial, y que "quería batir un récord de participación, y lo empezamos el 13 de abril, cuando siempre lo hacía el 10 de diciembre del año anterior", agregó.En ese orden, recordó que tuvo "la colaboración de un amigo que viajó en moto por el país para que participen 5 millones de personas en el bastón". Por si fuera poco, no solo trabajaron en él ciudadanos argentinos, sino también figuras de la música internacional como Mick Jagger y Roger Waters, y Paul Stanely, cantante de Kiss.Además, del bastón de Juan Carlos circularon otras dos versiones: una de Adrián Pallarols y otra Santiago Marsili, artesano platero de la localidad santafesina de Funes.El de Marsili, es un bastón cargado de símbolos, posee un león sosteniendo el cabo y un pergamino con algunas estrofas del himno argentino “libertad, libertad, libertad”.Mientras que también circuló en redes una pieza creada por Adrian Pallarols que es bastante similar al original, pero tiene un león en la parte superior.Sobre el bastón de Marsili, Pallarols consideró: “Es muy lindo el bastón, pero no sé si la (Dirección) Ceremonial de la República lo aceptará”. Además, agregó que no se podría utilizar, ya que “al rey de Inglaterra se lo representa con un león, un enemigo natural de la Argentina”.Vale precisar que salvo algún pedido especial del presidente de turno, el bastón es siempre el mismo y lo único que se modifica, como explicó Juan Carlos, es su longitud “porque se ajusta a la altura de cada presidente”. Además, una vez finalizada la ceremonia de asunción como cada 10 de diciembre, el presidente electo se lleva el bastón a su casa.El bastón del histórico orfebre está hecho de madera de Corrientes. “El año pasado una tormenta tiró un árbol de urunday en la facultad de la UNNE, y lo sacaron, lo limpiaron y me entregaron la madera para hacer el bastón de mando", comentó Pallarols."Todavía estoy esperando que el nuevo presidente me diga si quiere que diga algo especial, yo el 5 de diciembre entrego el bastón, así que hasta el 4 tiene tiempo de decirme", señaló el orfebre.