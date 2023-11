El Gabinete de Milei toma forma con un dirigente cordobés: Franco Mogetta será el secretario de Transporte

El Gabinete de Javier Milei ya va tomando forma de cara al 10 de diciembre. Franco Mogetta será secretario de Transporte en el gobierno libertario y se convertirá en el primer funcionario del ex candidato presidencial y gobernador Juan Schiaretti en pasar a integrar el futuro gobierno de La Libertad Avanza.Mogetta hasta hace unas horas era el responsable de la secretaría de Transporte de la provincia de Córdoba y esta mañana fue presentado en sociedad como parte del equipo de Guillermo Ferraro que tomaría el control del ministerio de Infraestructura.Ante este escenario, Schiaretti ya pidió por una distribución federal de los recursos y remarcó la histórica iniquidad con respecto a las partidas que recibe el área metropolitana de Buenos Aires. Asomaba prioritario conocer a fondo el plan de Milei para una prestación que sólo en la capital de la provincia moviliza a más de 700 mil pasajeros diarios y que, producto de la inflación, exige reactualizaciones permanentes del cuadro tarifario y recursos de las arcas públicas de los municipios y la provincia.Si la designación se efectiviza el 10 de diciembre, Llaryora contará con información de primera mano y cierta incidencia para un tema de alto impacto económico y social.En el entorno del gobernador saliente insisten con que los acuerdos de sus funcionarios con los armadores son individuales. Sin embargo, no puede descartarse que en las próximas horas circulen nuevos nombres, ni que Schiaretti y Llaryora miren el nuevo ordenamiento nacional pasivamente. La versión no sólo contempla al ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, que podría sumarse al área de economía de Milei y que encontraría a Patricia Bullrich como su principal impulsora por estas horas.Con respecto a la reunión de este jueves, quienes los acompañaron Ferraro a una de las primeras reuniones de traspaso fueron Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía), Sergio Arbeleche (Minería) y Tomás Sutton (Enacom).Según trascendió a la prensa, fue una reunión "muy cordial", entre expertos de áreas que se conocen previamente. "Se presentaron las contrapartes de cada área y ahora van a haber reuniones privadas con cada uno", explicaron desde el Palacio de Hacienda.A Ferraro le queda pendiente una reunión mano a mano con Gabriel Katopodis, actual ministro de Obras Públicas.