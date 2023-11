Presidente de la UIA: "Sin estabilización nada crece más que la inflación"

Cuando ingresaba a la Conferencia Anual 29º de la Unión Industrial Argentina (UIA), el presidente de la institución,, dijo que “la Industria espera señales claras del nuevo Gobierno”.Al ser consultado por el futuro de las empresas, el industrial comentó: “¿Hay 14.500 empresas y creen que producen para no vender? Buscarán caminos. Los procesos no se miran en 15 días, venimos de un control de precios fuerte y generalizado”.Si no tenemos estabilización macroeconómica, nada puede crecer en Argentina más que la inflación”, aseguró.Respecto a la presencia de Javier Milei en la conferencia, Funes de Rioja explicó: “El gobierno electo ha estado en contacto permanentemente y lo que queremos es que venga. La primera vez que se ofrecía venir no habían sido las PASO, hemos sido muy prolijos”.“Modernización laboral está escrito en el libro blanco. Queremos adaptación a las nuevas realidades laborales. Tenemos una ley de trabajo de los años '70 que no responden a la realidad actual. Hay otros sectores que así lo tienen”, dijo acerca de la posible modificación de las leyes laborales vigentes.