Diana Mondino: "El precio del dólar es el que el mercado vaya a definir, todo va a subir"

La cancillerafirmó el lunes que "el precio del dólar es el que el mercado vaya a definir", aunque señaló que "con esta inflación todo va a subir". Además, dio definiciones sobre la reunión que mantuvo con representantes de la Asamblea Popular Nacional de China y señaló que no hablaron sobre la renovación del Swap.A lo mejor no lo podés hacer instantáneamente (dejar el dólar libre). Sabemos que no se le puede fijar el precio a nada, ni a la lechuga, ni al tomate ni al dólar", dijo en diálogo con La Nación Más.La canciller señaló que el precio del dólar podría acomodarse "ajustando el déficit fiscal, ajustando el gasto, siendo más eficientes con el gasto que hay". Y subrayó: "Respecto a los aumentos que se vieron en las listas de los supermercados en los últimos días, la ministra de Relaciones Exteriores manifestó que es un tema que le preocupa "muchísimo" al Gobierno, aunque declaró: "En la misma línea, dijo que si una persona "no tiene plata en el bolsillo no va a comprar cosas muy caras"."La gente tiene miedo de que las cosas suban, entonces tratás de comprar antes de que no te alcance para comprar", siguió, antes de añadir que le "sorprendería" que el gobierno de Javier Milei importara distintos productos "para bajar los precios". Y explicó: "Si son muy caros, algún privado lo hará y si son muchos los privados, el precio bajará".Además, dio detalles sobre la reunión que mantuvo con representantes del gobierno chino, aunque afirmó que no se discutió la renovación del swap porque "esa es una decisión que toma el Banco Central chino con el Banco Central argentino". "Hablamos de la relación de larguísimo plazo, de todas las inversiones que tiene China en la Argentina", agregó.