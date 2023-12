Anuncios de Caputo: Nación ya no licitará obra pública y pasará a manos del sector privado

En el marco del paquete de medidas, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Estado nacional ya no licitará obra pública y cancelará "las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado". De esta manera, pasará a manos del sector privado."La obra pública siempre fue el principal foco de currupción del Estado y con nosotros eso se termina", argumentó el titular del Palacio de Hacienda al anunciar el primer paquete de medidas económicas.Y remarcó que "no hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios".Por tal motivo, "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y se cancelarán las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado", consignó Caputo en un mensaje grabado."Las obras en argentinas serán realizadas por el sector privado ya que el estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo", completó.