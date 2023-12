Economistas analizaron las medidas de Milei y advirtieron que "el ajuste no lo está pagando la política sino la gente"

Ayer el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció nuevas medidas de ajuste que generaron un gran revuelo no sólo por el impacto que tendrán para la macroeconomía del país, sino para el día a día de los trabajadores argentinos. Al respecto, varios economistas dieron su visión, hicieron foco en los elevados niveles que alcanzará la inflación y en cómo las medidas apuntan directo contra la clase media.reciente viceministro de Economía, analizaron los diez puntos que anunció Caputo y advirtieron por los efectos que pueden producir las medidas en el corto plazo.Para Melconian, quien iba a ser ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, lo más preocupante tras los anuncios es el tema de la inflación: "”.“Hoy estoy más preocupado por el tema de la inflación, porque va a venir por arriba de lo que me imaginaba, porqueNo me lo imaginaba porque en nuestra estrategia teníamos un régimen cambiario alternativo a esto”, afirmó el economista en declaraciones a radio Mitre.El ex titular del Banco Nación dijo que: “Hay un riesgo de tipo de cambio tenemos que ver que no se escape pero que tampoco se atrase, hay un riesgo inflacionario y por supuesto acá falta la heterodoxia salarial. El plan israelí y cualquier plan de mirar para otro lado salarialmente no alcanza”, advirtió.Al respecto, Melconian consideró que “en el camino transitorio en el que estamos acá va a venir algo salarial, un paliativo, algo”. “Todos estos programas en el durante tienen una pata heterodoxa. Si vos no tenés vergüenza en ir para atrás con la dolarización, si no tenés vergüenza en cambiar motosierra por licuadora, y no tenés vergüenza en ir por un aumento de la demanda de pesos que querías enterrar,”, señaló.Para, ex titular del Banco Central, los anuncios de Caputo de ajuste son "para la gente".“Tenemos un conjunto de medidas que no le brindan previsibilidad a la Argentina. Un programa económico lo que busca es darle previsibilidad en materia de precios, en materia cambiaria y se ha quedado solo en una parte que es buscar el ajuste fiscal. No es un programa integral que nos dé previsibilidad,o hay medidas estructurales para darle un horizonte a los sectores productivos que les permita producir y crecer”, afirmó en declaraciones con radio Urbana Play.El economista explicó que “es un ajuste de 5 puntos del producto que está compuesto en un 60% de un recorte del gasto y el 40% del paquete es aumento de ingresos con impuestos como retenciones, Impuesto país, la vuelta de ganancias que tiene que ir al Congreso. También se plantea un blanqueo, una moratoria”.Y advirtió: “También hay licuación por inflación de los salarios del sector público, que aparentemente quedan congelados”, aseguró.Por su parte, el ex viceministro de Economía de Sergio Massa,, apuntó contra el discurso de campaña de La Libertad Avanza (LLA): “Sobre el plan económico libertario, Rubinstein señaló que hubo “contradicciones y desprolijidades” en las primeras horas del Gobierno de Javier Milei hasta que “La realidad avanza” (sic). “Hubo más realismo en el cuadro del Ministerio de Economía que se publicó”, dijo en diálogo con Urbana Play, al señalar el impacto que tendrán las medidas en el equilibrio fiscal, aunque advirtió “el éxito técnico de la devaluación es que no suba el dólar paralelo y eso no está muy claro”.Según el exvice de Massa,. “Todas las medidas de ajuste son impositivas, de baja de subsidios y jubilaciones”, indicó Rubinstein, y concluyó: “Si querés ordenar las cuentas fiscales, era un poco inevitable tener que aumentar impuestos”.En esa línea también, el exdirector del Banco Central,, consideró que “es un ajuste brutal, no es un ajuste ortodoxo. O, en todo caso, es un ajuste brutalmente ortodoxo". "Hay que entender las circunstancias: el diagnóstico que dio el presidente Milei, estemos de acuerdo o no, fue ‘heredamos una inflación del 15.000% anual, tenemos que evitar la hiperinflación. Y para eso, tenemos un programa de emergencia que es el que acaba de anunciar el ministro Caputo’.”, afirmó en diálogo con Marcelo Longobardi para Radio Rivadavia.Szewach advirtió que ha”.Szewach reveló que anoche participó de una reunión organizada por Caputo a la que convooó a varios economistas para dar detalles del plan que se implementará en las próximas semanas. “La explicación que dio el ministro fue que sus asesores públicos le pidieron que hablara solamente para la gente, que diera solo los títulos a la gente para no marearla”, contó el economista al ser consultado sobre las características del anuncio grabado de Caputo."Si el objetivo de Luis Caputo es bajar la inflación no basta con un ancla fiscal y monetaria. Hace falta frenar la inflación inercial, un equilibrio sostenible del sector externo y evitar un espiral de precios. No es sostenible congelar salarios dada la magnitud de los aumentos", indicó Alejandro Vanoli ex titular del BCRA y director de la consultora Synthesis.