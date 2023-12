Guillermo Francos se reunió con ATE Capital y le recordó la "firme convicción" del Gobierno "de recortar los gastos del Estado"

El ministro del Interior,se reunió este miércoles con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital, Daniel Catalano, para dialogar sobre los alcances de las medidas anunciadas por el Gobierno respecto del empleo público."Ellos querían hablar con nosotros sobre el tema de los empleados estatales. Y. Eso implica una serie de restricciones", explicaron desde la cartera de Interior.Por su parte, Catalano dialogó con la prensa acreditada en Casa Rosada y señaló que, durante el encuentro, pudo manifestarle al ministro y a sus asistentes la "preocupación" por el cese de contratos en el sector público y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del sector."Hablamos un rato con el ministro, después seguimos hablando con su secretario, le planteamos la preocupación que tenemos por la reducción de la planta 2023, y", expresó.Catalano afirmó que" y que lo propio se buscará con todos los responsables políticos en las distintas reparticiones públicas.Consultado por la calificación de "ñoquis" a los trabajadores estatales, Catalano respondió: "Nos hubiera encantado que nos hablen de empleo militante cuando estábamos en la primera línea en la pandemia salvando vidas".Sobre las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, el dirigente de ATE estimó que "no se puede resolver la pobreza generando más pobreza" y que su organización tomará "las medidas que correspondan".Más tarde, a través de la red social X, Catalano dijo que en la reunión planteó su preocupación por "el problema de la pérdida de salario de las y los estatales" y "por los despidos"."Le solicitamos que se conforme una mesa de trabajo. Mucho de lo que ellos llaman contratos políticos son compañeros con antigüedad que cambiaron de sistema de contratación, cupos de discapacidad y cupo travesti trans. Nuestro rol es defender el trabajo estatal, no pensamos ceder en eso. El ajuste no lo pueden pagar los trabajadores", añadió.