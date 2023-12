Para Luis Caputo la gente "está muy contenta" con las medidas de ajuste

#Declaraciones | Insólito: el ministro Luis Caputo señaló que la gente está "muy contenta" con las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno.



💬 "La gente entendió finalmente la génesis del problema". pic.twitter.com/iQTQ25Hwl1 — Política Argentina (@Pol_Arg) December 14, 2023

En la primera entrevista que brindó luego anunciar medidas que impactan directo en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, el ministro de Economía,aseguró que "la gente está muy contenta" con las medidas de ajuste.En diálogo con TN, explicó las medidas que anunció el martes pasado entre las que están eliminar subsidios en el transporte, en energía y en combustibles y señaló: "Para el ministro de Economía,y añadió: "Yo creo que para mucha gente fue un despertar en lo que fue durante mucho tiempo la incertidumbre de por qué si nos esforzamos tanto los argentinos terminamos en crisis".Luego de explicar lo que, para él, fue la respuesta de la gente a las nuevas medidas, Luis Caputo también hizo referencia a la inflación y a cómo será el avance en los próximos meses. Si bien se conoció que en noviembre el índice llegó al 12,8%, en esta oportunidad Caputo adelantó que será "más alta" y le echó la culpa a que "los precios se destaparon" porque los "precios cuidados" no están más y eso se debe a que el gobierno anterior "perdió las elecciones".Ante la consulta sobre si va a haber una suma fija, el propio jefe del Palacio de Hacienda no supo que responder y, en términos de paritarias, añadió: "Con los asalariados no se, supongo que se va a negociar. Creo que cada uno debe negociar lo suyo"Por otro lado, también hizo referencia a las jubilaciones y, entre otras cosas, sostuvo que el deseo es tratar de eliminar la fórmula jubilatoria para convertirlo en un aumento por decreto: "Los estamos protegiendo", aseguró el ministro de hacienda.