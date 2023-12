Massa se quedó corto: empresarios dicen que el boleto de colectivo debería costar $800

Compartimos el #INDICEBONDI proyectado a diciembre con los costos actualizados según las medidas económicas anunciadas por el Ministro de Economía en el día de ayer. #AAETAComunica pic.twitter.com/nwTwjV7cc9 — aaeta (@aaeta_arg) December 13, 2023

Luego de que el ministro de Economía de La Libertad Avanza,, anunciara la quita de subsidios al transporte público, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) publicó el índice de precios en el que estiman que con esa medida el boleto de colectivo promedio costará $797."Compartimos el Índice Bondi proyectado a diciembre con los costos actualizados según las medidas económicas anunciadas por el Ministro de Economía en el día de ayer", expresó AAETA en su cuenta de Twitter en una publicación acompañada por un cuadro donde detallan como se llega a la cifra estimada.El cuadro muestra queLa reducción de los subsidios de energía y trasporte será efectiva desde el 1 de enero, bajo un esquema que se dará a conocer en los próximos días y que apunta a "mejorar la equidad entre provincias" según explicó el Gobierno."Ese esquema se va a dar a conocer en los próximos días, hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por las cuestiones operativas, pero entendemos que este esquema de cambio en materia de subsidios va a ser a partir del 1 de enero", dijo esta mañana el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.En diálogo con Infobae, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, señaló que, “si el Gobierno no reacciona a tiempo, el problema que hubo días atrás en la provincia de Buenos Aires (cuando las líneas estuvieron al borde de un paro), se puede dar en todo el país”.“En principio, no tenemos otra información que la que escuchamos de la boca del ministro., en cuanto a lo que pagan los usuarios y a las compensaciones del Estado, que además están atrasadas”, explicó.En este sentido, remarcó que, por ejemplo, “este miércoles ha aumentando nuevamente un 37% el gasoil, por lo que no es posible avanzar con estos costos”, las autoridades nacionales abonan “la deuda que tienen de diciembre”. “Lo que anunció el ministro, e incluso lo que trascendió que habló con el secretario de Hacienda, es que habrá algún aumento, pero a partir de enero.”, aseguró.El titular de la CEAP “hoy, lo que las empresas perciben como ingreso por un pasaje promedio en el AMBA es 42 pesos”, mientras que, el costo real, “según los cálculos que se hicieron a principios de noviembre, tendría que ser de $550″.“Ese es el último número que teníamos, según nuestros cálculos, pero ya esta mañana misma, con el aumento del combustible, la cuenta sería otra. Si las medidas económicas quedan en eso y no hay nuevos anuncios, el sistema se caerá y los colectivos no podrán circular”, insistió.