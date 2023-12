La ministra Patricia Bullrich presentó su protocolo anti-piquetes: vulnera el Derecho a la protesta

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves la presentación de "un protocolo para el mantenimiento del orden público", con el propósito de garantizar la libre circulación en rutas y calles ante posibles protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos.

Según las declaraciones de Bullrich durante la presentación pública,El anuncio se enmarca en la consigna "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada" y surge ante las manifestaciones sociales previamente anunciadas para la próxima semana.El portavoz presidencial, Manuel Adorni, había adelantado esta mañana que el nuevo protocolo contemplaráSegún explicó Bullrich en conferencia de prensa, las cuatro fuerzas federales -- estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que impidan, total o parcialmente, la circulación de los ciudadanos. A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros delLa ministra de Seguridad pidió además que las provincias, con las fuerzas locales, se sumen a la aplicación del nuevo protocolo.Como primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, respaldados por las nuevas disposiciones, cada vez que algún ciudadano, por el motivo que sea, no permita que el resto circule., informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas., alertó Bullrich. Así, la ministra reforzó el mensaje a las organizaciones que suelen protestar generando caos en el tránsito: esa modalidad de reclamo será combatida con la fuerza.Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará según la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. Además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren agruparse para protestar. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich.En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia., dijo Bullrich. Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervenciones a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven. “Los niños que deben estar en la escuela”, dijo la funcionaria., dijo Bullrich.“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, inició su exposición la titular de la cartera de Seguridad., agregó.