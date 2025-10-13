13.10.2025 / DERECHA

Doble femicidio en Córdoba: la relación entre Pablo Laurta y referentes de La Libertad Avanza

El presunto autor del crimen de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba, el uruguayo Pablo Laurta, mantenía vínculos con Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos de los principales impulsores de la “batalla cultural” que sostiene el gobierno de Javier Milei.




Pablo Laurta, detenido por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba, no era un desconocido en los círculos de la ultraderecha regional. En 2018 organizó en Montevideo una presentación del libro "El libro negro de la nueva izquierda", escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez, ambos cercanos al presidente Javier Milei y protagonistas de la agenda cultural del oficialismo.

Laje, presidente de la Fundación Faro, y Márquez, biógrafo de Milei, se posicionaron como figuras clave en la construcción ideológica del gobierno libertario. Laurta compartía abiertamente sus postulados desde su grupo “Varones Unidos”, donde promovía un discurso antifeminista y negaba la violencia de género, bajo la consigna de denunciar supuestas “falsas denuncias” y “asimetrías legales” entre hombres y mujeres.

El propio Laurta había protagonizado una larga disputa judicial con Luna Giardina, a quien acusaba de “extorsión” y “explotación infantil” en publicaciones que aún permanecen en la red social X. En 2021 la joven logró escapar de Uruguay con su hijo, luego de denunciarlo por intento de ahorcamiento. La justicia argentina le otorgó un botón antipánico que no alcanzó a usar el día del crimen.

Por el crimen, la policía lo detuvo en un hotel de Gualeguaychú tras un operativo en la frontera que buscaba evitar su fuga a Uruguay. Al momento, Laurta es investigado como autor de los asesinatos de Giardina y Zamudio y del secuestro de su hijo. Asimismo, continúa desaparecido el chofer que lo habría trasladado hasta Córdoba días antes del ataque.

