El Gobierno "invitó" a los gobernadores a "reducir al extremo el gasto político"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que en la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá hoy con gobernadores se les transmitirá "la imperiosa necesidad de tomar las medidas necesarias para apuntar a la madre de todas las batallas, que es el déficit fiscal cero y la reducción al extremo del gasto político". "Se va a invitar a los gobernadores a terminar con gastos superfluos y privilegios", señaló Adorni en conferencia de prensa en Casa de Gobierno este martes respecto a la reunión del gobierno con gobernadores a las 12."En virtud de esto nos gustaría saludar la iniciativa adoptada por Martín Ménem quien ha eliminado la pauta publicitaria de la Cámara de Diputados que fue de cerca de 3 millones de dólares que dejaremos de pagar los argentinos", señaló.En relación al anuncio de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, sostuvo: "Entendemos que los argentinos venimos de una lógica de 20 años y un poquito más también de habernos acostumbrado a que las calles no eran nuestras. No queremos que se corte la circulación en la República Argentina, no sólo en la 9 de Julio sino en el resto del país, porque la libre circulación debe estar garantizada"."El que corte mañana la circulación dejará de percibir su plan. No sólo a los que se detenga sino a los que se identifique. Queremos contarles a todos los que reciben un plan social que no solo no se les va a pedir los requerimientos que hasta ahora se pedían donde intervenía el intermediario, sino que estará abierta la Línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado con el 'si van a la marcha no se les va a quitar el plan' o 'si no van se les va a cortar el plan', no les crean", remarcó."Si van a marchar, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo.No estamos dispuestos a que el puntero o el intermediario en el medio haga un negocio propio", dijo. "El negocio de la pobreza se terminó en la Argentina", sumó.Respecto a la decisión de algunos gobernadores de no seguir el protocolo antipiquetes sostuvo que "cada gobernador y en tal caso el jefe de la ciudad de Buenos Aires será responsable por el acatamiento o no del protocolo". "Nuestra prioridad es que quién quiera circular que circule. El gobierno provincial dará las explicaciones a cada bonaerense", concluyó.