Por el vínculo roto con Milei, China frenó el swap por USD6.500 millones que le había dado al peronismo

Pese a las tratativas tardías que inició el Gobierno de Javier Milei después de haber agredido a la administración de Xi Jinping, China pegó el portazo y decidió suspender la ampliación del segundo tramo del swap (intercambio) de monedas que había conseguido la gestión peronista para poder pagarle vencimientos al FMI

El gigante asiático no activó la extensión del refuerzo de USD6.500 millones de swap que había sido acordado entre el expresidente- vía el entonces ministro de Economía y candidato presidencial- y su paren octubre pasado.La decisión tiene un causal claro: las repetidas declaraciones de Milei, cuando era candidato presidencial, en las que adelantaba que rompería relaciones oficiales con la “dictadura comunista”, entre otros epítetos que utilizaba.La información fue confirmada por tres fuentes del gobierno saliente a la agencia estadounidense REDD Intelligence, en un despacho firmado por Sebastián Lacunza. El acuerdo se mantendrá congelado hasta que el gobierno de Xi establezca negociaciones fructíferas con las nuevas autoridades, indicó el medio.El 18 de octubre pasado, Fernández anunció la extensión del swap en el marco de su visita a China, a días de la primera vuelta presidencial., dijo el entonces mandatario, quien además reafirmó a China como un “socio clave”.En plena campaña, Massa celebró el acuerdo por un total de USD 11.500 millones, monto que incluía el nuevo tramo y el primero por USD 5.000 millones. En su declaración, el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía no mencionó a Fernández.La semana pasada, Milei retrocedió "en chancletas", como se dice en la jerga popular, cuando buscó descongelar las relaciones diplomáticas con China tras su encuentro con Wu Weihua, enviado especial de XI Jinping a la asunción presidencial.Otras fuentes diplomáticas hacen saber que Milei pidió una llamada telefónica con su par chino, pero la solicitud no fue aceptada, al menos por ahora. Mientras tanto, la embajada en Beijing sigue prácticamente vacía, sin embajador o personal jerárquico asignados."No se sabe que va a pasar con las obras en ejecución que financia China, plantearon que van a salir de los Brics y no hay que olvidar que Milei le dijo 'dictador' a Xi Jinping. Van a tener que hacer muchos gestos y aún haciendo todo bien esto se destraba con una bilateral", afirman las fuentes diplomáticas.