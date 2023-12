Bullrich vinculó a los cacerolazos con la "oposición dispuesta a no dejar gobernar" y lanzó amenazas

la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el paquete de medidas por decreto, acusó a los manifestantes que realizaron la protesta masiva y pacífica de ser parte de "la oposición dispuesta a no dejar gobernar" y los amenazó

Pese a que las imágenes que se pueden ver en redes sociales demuestran a las claras que los cacerolazos que se produjeron anoche en rechazo al DNU defueron espontáneos,La ex funcionaria deadvirtió que "siempre hay una oposición dispuesta a no dejar gobernar” y calificó las medidas anunciadas por el Presidente como una transformación política profunda que "van a ayudar muchísimo" a la sociedad en la vida cotidiana., alertó Bullrich ante los cacerolazos que ocurrieron en varias partes de Buenos Aires y el resto del país, en una entrevista radial.También remarcó sobre la responsabilidad que asumió al ocupar el puesto de ministra de Seguridad y aclaró que están "dispuestos a llevar adelante todas las medidas que ayuden a la vida de la gente" y que van a "seguir con la misma dinámica de ordenar la calle"."Es mi responsabilidad, y sacar todas las medidas que alivien la vida de la gente de una vez por todas”, advirtió. Es que sus declaraciones suceden después del debut del protocolo antipiquetes durante la jornada de protesta y lucha que llevaron adelante manifestaciones sociales este miércoles.En cuanto al Decreto de Necesidad y Urgencia que comunicó Milei, no entró en detalles sino afirmó que considera que llevan "adelante una política de transformación profunda" y que el Presidente sacó unaEn esta línea solo adelantó que todo lo anunciado "lo va a explicar (Federico) Sturzenegger”. A lo que durante la primera entrevista al expresidente del Banco Central de la República Argentina, explicó para Radio Mitre que "la parte más importante del DNU es la que modifica el artículo 958 del Código Civil y Comercial. Lo menciono porque por ahí uno lo pasa, son 300 artículos".