La casta (no) tiene miedo: los desafíos del gobierno de Milei en materia judicial

Hablaron cosas. El 12 de diciembre Mariano Cúneo Libarona, la persona elegida por el presidente Javier Milei para ocupar el Ministerio de Justicia, se reunió con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). El encuentro, que se extendió por más de dos horas, se desarrolló en un tono cordial y se centró en el fortalecimiento de los canales de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Se encontraba el titular de la Corte, Horacio Rosatti.

casi la tercera parte de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes, lo que deriva en 327 concursos en proceso según el Mapa de Jurisdicciones del Consejo de la Magistratura

La designación de Casal fue cuestionada por la oposición, que lo acusó de ser un funcionario afín al gobierno del actual socio de Milei. Sin embargo, Casal logró mantenerse en el cargo y, en 2023, fue designado nuevamente por el presidente Alberto Fernández.

El 20 de diciembre el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un mega decreto titulado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina". El decreto, de 366 artículos, deroga o modifica una gran cantidad de leyes, incluyendo la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley del Compre Nacional, la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Sociedades del Estado, entre otras disposiciones.

Para Barcesat, la de Milei “es una maniobra de bajeza institucional que viola tres de las cuatro materias que están taxativamente vedadas a los decretos de necesidad y urgencia y que son la materia penal y procesal penal, la materia tributaria y la de regimen electoral y regimen de los partidos políticos”. Indicó que las tres primeras descalifican el contenido del decreto porque ingresan en esas areas.

Desde luego. Lo primero que tiene que hacer el Congreso es el juicio político porque el control de constitucionalidad lo tiene que hacer quien tiene la competencia para dictar la norma

“Nadie podría estar muy certero sobre el resultado de un pronunciamiento de la Corte porque ha habido expresiones periodisticas de distinto calibre y las mejores fueron las del actual presidente Rosatti mientras que otros como Lorenzetti dijeron que había que darle gobernabilidad al Gobierno, en lugar de hablar sobre el deber de obediencia a la supremacía de la CN”

"De manera que dejaría para un segundo plano lo judicial atendiendo que no estamos atravesando un momento muy feliz en la actividad del PoderJudicial”

La cita también dejó entrever la posición del abogado penalista que desde 1989 ostentaba no tener un cargo público cuando ocupó un rincón en el fuero Criminal y Correccional., opinó, y agregó: "El juicio disparatado a la Corte, las operaciones, se tienen que terminar. Debemos tener una Justicia seria".Cúneo también había adelantado que la futura designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema será una mujer penalista., señaló. Armónica, justa, apolítica, apartidaria y más calificativos dicen que dijo.“Sueño que venga del Poder Judicial y no puede ser amiga mía”, recalcó al referirse a la futura integrante del tribunal que componen. La silla quedó vacante en noviembre de 2021 cuandorenunció. En los ojos del ex presidente y actual socio del mandatario nacional, Mauricio Macri, la juezaes la que más resalta.Cúneo Libarona comenzaba su gestión sabiendo, además, que una de las asignaturas pendientes en el Poder Judicial tenía que ver con el hecho de que. La pregunta clave era entonces cuál sería su rol y el del propio flamante presidente de la Nación.Consultado por, el ex ministro del Interior y dirigente radicalconsideró que “es llamativa la celeridad sobre algunas cosas y el retardo de Justicia en otros casos”. “Eso es un tema que habría que ver con mayor detenimiento”, recalcó sin hacer referencia a los polémicos sobreseimientos de la causa que investigaba el viaje a Lago Escondido o la posición afable de la CSJN a la reforma constitucional en la provincia de Jujuy.Volviendo a los lugares en los juzgados, la vacancia es tal que. De hecho, al consultar el sitio http://mc.consejomagistratura.gov.ar/mapadeconcursos/ se puede verificar que hay 73 concursos en trámite, 176 atravesando el proceso de selección en el Consejo, 47 en el Ejecutivo, y 41 en el Senado. La necesidad de cubrir esos espacios no es reciente, y constituye uno de los principales desafíos que el Poder Judicial le demanda al nuevo presidente, Javier Milei.Incluso fue uno de los temas que se planteó en la última reunión de la Corte Suprema con la Junta de Presidentes de Cámaras federales y nacionales, y representantes del Consejo de la Magistratura, en el Palacio de Justicia. En el cónclave, analizaron el problema de las vacancias en los tribunales, el relevamiento de la infraestructura, la situación de emergencia penitenciaria y de alojamiento de detenidos, la necesidad de contar con delegaciones del Cuerpo Médico Forense en las provincias, y la ampliación del presupuesto para gastos de funcionamiento. ¿Y los derechos humanos? Afuera!Retomando. La magnitud de la vacancia se refleja en los datos históricos, revelando una persistente proporción de cargos judiciales sin titulares desde la creación del Consejo de la Magistratura hasta la actualidad. Este fenómeno, en gran medida, ha sido alimentado por desafíos de índole política. Es más, en lugares estratégicos como el fuero federal porteño con sede en Comodoro Py, la carencia de jueces titulares se hace patente, con 4 juzgados de primera instancia vacantes.Asimismo, se requiere la sustitución de dos jueces en la Cámara de Apelaciones, seis magistrados en Tribunales Orales y otros tres en Casación. La problemática de las vacantes no se limita a la Ciudad de Buenos Aires; Jujuy, Formosa, Bariloche, Mar del Plata, San Martín, General Roca, Posadas, entre otros, presentan vacancias en todas las instancias judiciales.. El 31 de diciembre de 2017,renunció a su cargo de Procuradora General de la Nación, bajo. Desde entonces, el cargo ha sido ocupado, quien fue designado por el entonces presidente.En definitiva, el flamante ministro estableció una serie de vínculos estrechos con las autoridades en Tribunales, así como con magistrados, fiscales y trabajadores del Poder Judicial. Acercamiento que generó un notable nivel de satisfacción entre los profesionales judiciales, quienes expresaron su aprobación ante el nombramiento de Cúneo Libarona, considerándolo un referente destacado dentro de la familia judicial.Elgeneró una ola de rechazos tanto en las calles como en la oposición política. Los opositores calificaron de inmediato la norma como inconstitucional por la cantidad de leyes que deroga o modifica de un plumazo, sin pasar por el Congreso. La inquietud la expresaron constitucionalistas de la talla de Alejandro Gil Dominguez y Daniel Sabsay, entre otros con distinto posicionamiento político en los últimos años.En diálogo con Política Argentina,consideró que se trata de un instrumento nulo de nulidad absoluta e insanable que, dijo.En este contexto, resulta esencial abordar la naturaleza de la figura de "Necesidad y Urgencia" cuando las condiciones para dar continuidad al tratamiento, debate y sanción de las leyes no están presentes. No obstante, cabe destacar que esta circunstancia no se manifiesta en el presente caso, dado que el Congreso se encuentra debidamente integrado con la participación de todos los legisladores. Además, se había anunciado con antelación que el 11 de enero iniciarían sesiones extraordinarias.La invocación de la figura de "Necesidad y Urgencia" adquiere relevancia en situaciones excepcionales donde la rapidez y la imposibilidad de llevar a cabo los procesos legislativos habituales justifican la adopción de medidas inmediatas por parte del Poder EjecutivoNo obstante, la presencia de un Congreso plenamente constituido y la convocatoria prevista a sesiones extraordinarias indican que las condiciones para el funcionamiento normal del proceso legislativo estaban garantizadas en este caso.A su vez, hay que sostener que es de aplicación elque establece el deber de obediencia a la supremacía de la CN, que fue redactado en función de los golpes militares que han azolado nuestra historia institucional pero que debe también ser aplicado cuando algún poder con legitimidad de origen trasgrede los limites reglados de sus incumbencias constitucionales. En este caso, para los ojos de Barcesat, el Poder Ejecutivo ha usurpado de un gran manotazo un conjunto de disposiciones, inclusive se ha metido con el Código Civil y Comercial de la Nación, que forma la esencia de la tarea del Poder Legislativo., añadió.-Entonces ¿Les cabería juicio político?El propio. A principios de la década de 1990, Storani creó la Corriente de Opinión Nacional (CON) que, entre otras cuestiones, cuestionaron el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín que propiciaría la reforma constitucional que, entre otros puntos, mejoraba las condiciones para que el Ejecutivo propiciará la creación de los denominados DNU., agregó Storani.La CSJN tendrá un rol clave respecto de la posibilidad de inconstitucionalidad de mega DNU., dijo Barcesat.Hay que aclarar que el DNU puede llegar al máximo tribunal por vía de las acciones de impugnación como el amparo o la acción declarativa de inconstitucionalidad. Tiene que haber cierta legitimación activa para promoverlo. Es decir, tener un interés en tanto que afectado. Puede llegar también vía Per Saltum pero este requiere una sentencia de primera instancia y recién después el planteo para ver si el máximo tribunal toma la materia o no., dijo Barcesat quien espera el tratamiento en el Congreso., cerró Barcesat quien cuestionó el silencio del máximo tribunal respecto del Lawfare o las persecuciones al opositor político. Todo esto configura un cuadro de obsecuencia hacía un sector político y por lo tanto no aconseja darle un enorme crédito a esas ideas”, concluyó Barcesat