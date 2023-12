En la primera Navidad liberal, se vendió menos que el año pasado y cayeron fuerte los juguetes

Foto: Télam

En el marco de un contexto poco amigable para el consumo, el crecimiento y el desarrollo económico producto de la fuerte devaluación que determinó el gobierno de Javier Milei con una desatada de la inflación a la que se sumó el DNU de "desregulación" que promete más escaladas, se conoció que hubo una fuerte caída en la venta de productos para esta Navidad que tuvo en el epicentro a los juguetes.Por un lado, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró una caída en las ventas minoristas para Navidad del 2,8% en relación al año pasado, mientras que el 44% de los comercios vendió menos de lo esperado.En cuanto a los seis principales sectores relevados, solo dos mostraron crecimiento: Indumentaria, con un aumento del 9,2%, y Librerías, que experimentó un incremento del 8,8%. En tanto todos demás rubros sufrieron descensos, siendo el peor desempeño el de Cosmética y Perfumería, con una retracción del 23,5% en comparación con la festividad del 2022. En tanto, Jugueterías, un ramo crucial en esta temporada, registró una leve contracción del 0,3% anual, mientras que Calzados disminuyó un 13,6%.El gasto promedio por compra se situó en $25.860. Los datos surgen de un relevamiento realizado por CAME entre el viernes 22 y el domingo 24 de diciembre en 230 comercios pymes del país.Por su parte y a diferencia de CAME, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) reportó una caída en el nivel de ventas de juegos y juguetes del 6%, un desempeño a la baja atenuado en los últimos 3 días con la realización de la Noche de las Jugueterías, que era del 10% hasta inicios de esta semana.De acuerdo con el nivel de actividad registrado en los primeros 20 días de diciembre, es decir desde que gobierna Milei, la cámara venía proyectando una caída del nivel de ventas en unidades del orden del 10%, aunque la estimación remontó unos puntos, indicó la entidad en un comunicado.Con la Noche de las Jugueterías realizada el jueves 21, las promociones bancarias y las compras de último momento de los últimos tres días, se logró morigerar el resultado, que cerró en una caída del 6%.La entidad informó que "7 de cada 10 regalos que realiza Papá Noel son juguetes y en este año, con restricciones presupuestarias en las familias, se decidió privilegiar a los niños y niñas, reduciendo otros gastos de la nochebuena".Los artículos más económicos son los que se vendieron en mayor volumen y en base a observaciones del comportamiento del consumidor en locales, se pudo notar que se compraron artículos para que sean compartidos entre hermanos y hermanas como los arcos y pelotas de fútbol o juegos de mesa.Salvo los productos de aire libre como pelotas, inflables, globos de agua, lanza aguas, andadores, juegos para la arena y didácticos para primera infancia, todas las categorías han presentado retrocesos.El ticket promedio en jugueterías de barrio fue de $7000 pesos por juguete mientras que en cadenas de jugueterías, ascendió a $18000.