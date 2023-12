La Provincia desmintió fake news y demostró con datos que no hay "impuestazo"

El Gobierno bonaerense desmintió este martes una fake news de Clarín sobre "un impuestazo de Kicillof" que respondía a un 270% en patentes y un 300% en Inmobiliario. "En materia de tergiversar, no defraudan", remarcó Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires."En 4 años le dimos mayor progresividad a los Impuestos Inmobiliarios. La fiscal impositiva que enviamos a la Legislatura sigue ese camino. Que quede claro: en términos reales lo que paga y pagará un bonaerense sigue debajo de 2019", indicó López a traves de un hilo en Twitter.En ese sentido, expresó que desde el Gobierno bonaerense buscan "preservar el valor de los tributos y evitar el desfinanciamiento del Estado provincial, para seguir dando respuesta a las necesidades de las y los más de 17 millones de bonaerenses, y protegiendo especialmente a los sectores vulnerables y medios".Al respecto, detalló que "el aumento promedio de los Inmobiliarios Rural y Urbano será de 200%. La enorme mayoría tendrá aumentos por debajo, es decir, caída en términos reales. Sólo el 8% de las partidas, las propiedades más grandes y valiosas, pagará en línea con la inflación"."Más allá de los aumentos, que no lo son en términos reales, los valores absolutos en el Urbano son: Para el 31,6% de las partidas el impuesto anual no supera los $5.000, es decir, cuotas de menos de $1.000", planteó.Y añadió: "Para el 49,1% de las partidas no superará los $10.000 anuales, es decir, cuotas de menos de $2.000. Y solo un 15% tendrá que pagar un valor anual mayor a $50.000"."Los últimos montos se fijaron en dic-22, de ahí la inflación a hoy acumulará +210%. Para cuando se empiecen a pagar estos impuestos en febrero/marzo-24, los privados estiman una inflación acumulada desde enero-23 de +300%", explicó el funcionario bonaerense.Por último, concluyó en que en la provincia de Buenos Aires "reside el 44% de las personas más vulnerables del país. A su vez, es la provincia más perjudicada por un sistema de coparticipación federal de impuestos que es a todas luces inconstitucional y que le impide contar con los recursos que necesita".