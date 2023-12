Kicillof lanzó el Operativo de Sol a Sol para la temporada de verano 2024 y apuntó contra el Gobierno de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este martes el Operativo de Sol a Sol, tradicionalmente conocido como Operativo Sol, que se dispondrá este verano para reforzar la cobertura de seguridad en Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica.A través de un breve discurso, el mandatario provincial destacó el alcance del operativo en toda la costa bonaerense, que además de reforzar la seguridad, incluye una importante dotación de recursos hospitalarios, extrahospitalarios, transporte y de tránsito."Cada verano ha tenido sus particularidades. Veníamos de cuatro años de gobierno neoliberal, con caída de consumo, ingresos, caída de visitantes y ahora llevamos cuatro años batiendo récords de turismo, de gasto, de inversión, de presencia de un Estado que se ha dedicado a fomentar el turismo, la quinta actividad de la provincia generadora de empleo", ponderó Kicillof.El mandatario provincial aseguró que las medidas económicas que adoptó el Gobierno nacional ya impactaron en el turismo, pero confió en que la administración bonaerense "estará presente". "Venimos con todo para sostener una temporada que va a ser compleja, pero pueden contar con un gobierno de la provincia de Buenos Aires", expresó.Desde la Rambla de Mar del Plata, sobre un escenario de espaldas a la playa Bristol, Kicillof mencionó la "angustia y la incertidumbre que genera la situación actual" y cruzó a la administración nacional por amenazar a los gobernadores provinciales con cortar recursos. "No es la forma. Creen que castigan a un gobierno o a quienes tenemos la responsabilidad de representación, pero no es a nosotros. Si cortan recursos, entonces lo van a sufrir los municipios y el pueblo", remarcó.El gobernador bonaerense reconoció que se espera un "verano con complicaciones", pero ratificó el acompañamiento de su gestión. "Este gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a retroceder. No se va a hacer el distraído, sino que va a acompañar a un pueblo que necesita trabajo, producción, ingresos, salud, más educación, disfrutar y descansar en sus vacaciones. Por más adversidad que haya, cuenten con el Gobierno de Buenos Aires", completó.El acto se iba a realizar antes de las fiestas de fin de año, pero finalmente se postergó para este martes por la tormenta que afectó a Bahía Blanca y dejó un saldo de 13 personas muertas. Desde la semana pasada, comenzaron a llegar camionetas y autos de las fuerzas de seguridad, a los que se sumarán drones y otros equipamientos para colaborar con la seguridad de la próxima temporada en Mar del Plata y toda la Costa Atlántica.Según informaron, para la temporada 2023/2024 se prevé un despliegue de más de 22 mil efectivos policiales. Las fuerzas de seguridad contarán, en principio, con 185 autos/camionetas, 76 motocicletas, diez camiones, ocho cuatriciclos, seis helicópteros, cuatro motos de agua y dos lanchas. En esta edición, el operativo tendrá la novedad del sistema de “comunicaciones encriptadas” para realizar tareas preventivas además de lo controles en diversos puntos y corredores viales.