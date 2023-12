Espinoza: Papá Noel llegó a La Matanza para ver la felicidad de nuestras niñas y niños

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó de una de las jornadas de entrega de juguetes a niñas y niños en la Plaza de San Justo. Para esta Navidad 2023, se repartieron más de 100 mil juguetes en 50 plazas del distrito, entre otros puntos de distribución a los que llega el Municipio, a través de jóvenes voluntarios.“Papá Noel llegó a La Matanza para ver la felicidad de nuestras niñas y niños que hoy se replica en cada una de las plazas del distrito”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: "Como intendente no hay nada que me llene más el alma que ver la sonrisa de las chicas y los chicos, más aún en una fecha tan especial como esta, que tanto esperan durante todo el año"."Además de la entrega de 100 mil juguetes en cada plaza del distrito, estuvimos acercando regalos a las parroquias, a los centros evangélicos, clubes, hogares, en el Hospital de Niños de San Justo, y en muchos lugares más donde nos hicimos presentes para brindar nuestro apoyo en estas fiestas”."En estos momentos tan difíciles y complejos que estamos viviendo en nuestra querida Argentina, más que nunca hay que llegar a cada una de las familias que más lo necesitan", valoró Fernando Espinoza y enfatizó: "También queremos acompañar a nuestros jubilados y abuelas y abuelos que no pueden comprarle un regalo de Navidad a sus nietos"."Nuestro principal objetivo es el bienestar y la felicidad de nuestras infancias", subrayó el Intendente de La Matanza, y agregó: "Como nos enseñó Evita: donde hay una necesidad, hay un derecho".Cabe destacar, que en cada operativo del programa “Papá Noel en tu barrio”, que es impulsado por la Secretaría de Juventudes del Municipio en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, participan centenares de jóvenes voluntarios. El trabajo mancomunado, solidario y colectivo hace que cada niña y niño del distrito pueda tener un juguete en el marco de los festejos navideños."En tiempos desafiantes, donde la incertidumbre y las dificultades acechan, este programa es una suerte de faro de esperanza, recordándonos la importancia de sostenernos unos a otros en el amor y la solidaridad", señaló Fernando Espinoza y finalizó: "Deseamos que la magia y la alegría de la Navidad continúen recorriendo cada rincón de nuestro distrito".