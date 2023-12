A pesar de las denuncias contra el SIRA, la Justicia determinó que no hubo ilegalidad en su uso

La Justicia Federal, a cargo del juez Ercolini, ha determinado que no se encontraron elementos que respalden las denuncias de ilegalidad en el uso de las Declaraciones Simplificadas de Importación (SIRA), involucrando al exsecretario de Comercio Matías Tombolini y al subsecretario de Política y Gestión Comercial Germán Cervantes. Tras una investigación de nueve meses, el magistrado dictaminó el sobreseimiento, desestimando las acusaciones sobre un supuesto pago a intermediarios para agilizar trámites de importación.

La fiscalía solicitó el archivo del caso al corroborar que el proceso administrativo no permitía decisiones discrecionales y que no se hallaron pruebas que respalden las acusaciones.En palabras del juez Ercolini,La investigación, que data desde febrero, concluyó el 17 de noviembre pasado, y el fallo ha quedado firme. Además, se resaltó que la Aduana no tuvo participación alguna en el proceso y que el sistema de aprobación involucraba etapas en AFIP, Comercio y BCRA, descartando así la existencia de facultades discrecionales que pudieran favorecer prácticas ilegales.El juez aclaró que las denuncias, basadas en noticias periodísticas y anónimos, carecían de sustento y no pudieron ser verificadas durante el proceso judicial.