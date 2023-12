Vientos de cambio, ajuste y regresión: la economía de Milei en el 2024

Lo cierto es que las decisiones económicas de ajuste ortodoxo implementadas por Milei han suscitado fuertes críticas desde diversos sectores y observatorios políticos. Hay quienes advierten el hecho de instaurar la percepción de una inminente hiperinflación para justificar un programa de impacto distributivo regresivo significativo

Después vino el decretazo inconstitucional y luego la “Ley Ómnibus” a modo de “reforma constitucional encubierta”. Todo esto periplo en un inicio de 2024 que plantea desafíos significativos para la economía argentina

Argentina tiene compromisos de 12 mil millones de dólares con el FMI durante el 2024. A lo que se agrega los 16 mil millones relativos al juicio por YPF y que el presidente Javier Milei pretende pagar con “Tasa Kicillof”.

"Es muy prematuro para aventurar qué puede pasar de cara al 2024. Todavía no tenemos el plan de estabilización de este Gobierno. Esto complica el panorama"

Afrontando este panorama, el presidente Javier Milei admitió que su Gobierno transitará una estanflación, un escenario que combina estancamiento económico con alta inflación y optó gobernar el primer año de su mandato sin un Presupuesto propio

¿Quién paga el ajuste? La pregunta tiene dos respuestas en el multiverso deabordado en términos de temporalidad. Muchos de sus electores admiten:. Es que la noción de "casta" adaptada a la realidad de su coalición, alianzas y funcionarios y una narrativa de la escasez de recursos supeditada a la necesidad de crear legitimidad en el ajuste contra la clase media y trabajadora no se condicen con lo prometido en campaña. Lo cierto es que la narrativa de un fin de epoca - como la que muestra el videoclip Wind of Change, de Scorpions - tiene una polémica concordancia con el “sin anestesia” del ex presidenteHay quienes sostienen que los paquetes escritos porestaban preparados para un eventual gobierno deEn los primeros días de la gestión, el ministro de Economía,, devaluó la moneda en un 50% como parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir el gasto público. El plan, que describe las primeras diez directrices del gobierno de Milei, busca abordar el déficit fiscal, identificado por "el Messi de las finanzas" como el principal problema de Argentina, y hacer frente a una inflación que ya supera el 140% anual.Shock.bajo la gestión libertariaEl rumbo economico ha cambiado yhabló con economistas para que opinen sobre la realidad actual.Para, directora del Banco Ciudad, si bien se espera una cosecha récord y un aumento en las exportaciones, habrá que analizar cómo el ajuste económico puede impactar negativamente en la distribución de la riqueza., puntualizó Rossi.En tanto,, economista del CESO, advirtió sobre. Destacó la importancia de conseguir dólares, ya que la estabilización del tipo de cambio y la acumulación de reservas son cruciales para evitar - inevitables -nuevos saltos cambiarios. La incertidumbre sobre la disponibilidad de dólares, los vencimientos de deuda en 2025 y la sequía pasada plantean un escenario desafiante., señala Zirulnik.A su vez,, Director del IDEPI-UNPAZ, insistió en la persistencia del empleo precario y la falta de atención a la inseguridad alimentaria. La situación laboral precaria y los salarios insuficientes son aspectos que, según Mattos, requieren un enfoque prioritario., Director de la Consultora Sarandí, prevé un año difícil en términos de actividad y producción, con una caída del PBI y la erosión de ingresos. Destaca que el primer trimestre podría registrar una inflación del 100 por ciento. Aunque reconoce posibles asteriscos relacionados con la acumulación de reservas y la cosecha, advierte sobre problemas de sostenibilidad y consistencia macroeconómica., sostiene Chouza al tiempo que agregA:"No obstante, en un contexto de recesión muy pronunciada no necesariamente eso redunda en una mejora distributiva para la población. Veo problemas de sostenibilidad y consistencia macroecómica. Será un año malo, evidentemente peor que este”, enfatizó.Para, la ex subsecretaria de Políticas de Igualdad, es importante debatir sobre la distribución del ingreso y el posible impacto en el desempleo. Advirtió que las políticas propuestas por el gobierno actual podrían generar problemas tanto en el corto como en el largo plazo., sostiene Cirmi.Consultado sobre el devenir del paquete de leyes, el diputado nacional de Juntos por el Cambiohizo hincapié en “la falta de un plan de estabilización y las incertidumbres parlamentarias en torno al DNU y la Ley Ómnibus que complican el panorama”., reflexionó en primer lugar.En la misma línea, analizó que "hay mucha incertidumbre sobre qué volumen parlamentario va a tener tanto para que el DNU no sea revocado como para que su proyecto de 'Ley Ómnibus' sea aprobado", e insistió en que por esa razón "todavía hay demasiadas incertidumbres hacia adelante para hacer hipótesis".Entre las diversas estimaciones económicas, cabe mencionar la proyección de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que augura una contracción del 1,8% en 2023 y del 1,3% en 2024 para la economía argentina. La OCDE también alertó sobre un aumento pronunciado de la inflación, estimando que la tasa promedio podría alcanzar el 124% en 2023 y escalar hasta el 157,1% en 2024. La explicación de este incremento se relaciona con las "elevadas expectativas de devaluación de la moneda" que han prevalecido.Con el recorte de gastos y el ajuste fiscal en el centro de su programa de gestión - en la que pidió atribuciones legislativas hasta 2025 - , la estrategia genera expectativas y preguntas sobre la forma en que se abordarán los desafíos económicos. La respuesta es fácil pero insatisfactoria: “No hay plata”.PD: “Para algunos”.