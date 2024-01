Finalmente Caputo y Posse se reunirán con el equipo técnico del FMI este viernes

La reunión del gobierno con el FMI se realizará el día viernes. Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja en representación del organismo se reunirán con el Ministro de Economía Luis Caputo, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse y autoridades del BCRA. Además se realizarán diferentes reuniones de… — Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2024

El gobierno derecibirá a la misión técnica del FMI con "un plan para estabilizar la economía" finalmente el viernes a través del cuál buscará avanzar en la renegociación del acuerdo que la administración de Alberto Fernández suscribió con el organismo multilateral.El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en Casa Rosada que el Gobierno lleva adelante "un plan para estabilizar" la economía, por lo que en las reuniones con la comitiva del FMI el Gobierno no debería "tener absolutamente ninguna diferencia". "Entiendo que al menos basado en los acuerdos anteriores, no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia con el Fondo, en virtud de que tenemos un plan muy claro en materia fiscal", subrayó Adorni en su habitual rueda de prensa.Más tarde,"La reunión del gobierno con el FMI se realizará el día viernes. Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja en representación del organismo se reunirán con el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y autoridades del Banco Central", señaló Adorni a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).El vocero presidencial adelantó que más allá del encuentro con Caputo y Posse, la agenda que desarrollarán los directivos del organismo multilateral contempla también "diferentes reuniones de los equipos técnicos".Este martes se confirmó que una nueva misión técnica del FMI llegará al país para renegociar el acuerdo alcanzado con la anterior gestión por el pago de una deuda estimada en alrededor de 45.000 millones de dólares, entendimiento que se considera "virtualmente caído".Adorni sostuvo que el objetivo de la visita es renegociar el acuerdo que el FMI suscribió con la anterior administración y que está "virtualmente caído" debido a que el país "no cumplió" las condiciones acordadas.El equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja arribará a la Argentina, según el FMI, con el objetivo de continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa acordado por el organismo con la anterior administración."Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente. También podemos confirmar que las autoridades han ejercido su derecho como miembro del FMI de agrupar las recompras que vencen en enero y abonarlas a finales de mes", señaló un portavoz del organismo ante la consulta de Télam.