Casta: Milei propuso a la hija de Domingo Cavallo como embajadora ante la OEA

El gobierno de Javier Milei volvió a demostrar, como viene haciendo desde antes de asumir, que el discurso anti casta sólo fue un eslogán de campaña para traccionar votos desencantados. Es que, de no ser así, es difícil comprender por qué el Presidente eligió a Sonia Cavallo Rude, la hija de Domingo Felipe Cavallo, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, como embajadora del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA)

Su pliego fue enviado al Senado de la Nación junto a las otras designaciones, que deberán ser aprobadas el próximo miércoles en el marco de las sesiones extraordinariasAdemás de la hija del también ex candidato presidencial, Milei propuso a Daniel Scioli para seguir en la embajada de Brasil; el polémico empresario Gerardo Werthein para la de Estados Unidos; Ian Sielecki para Francia; el rabino Shimon Axel Wahnish para Israel, Mariano Caucino para la India y Guillermo Nielsen para Paraguay.No obstante, versiones indican que el nombramiento de la hija de Cavallo tiene una particularidad y puede abrir una polémica dentro del gobierno. Es que desde que Milei asumió, Cancillería nombró a Daniel Raimondi, ex vicecanciller de Jorge Faurie en la gestión de Mauricio Macri, ante la OEA.LPO publicó que el tiempo de espera de Raimondi hasta que Cavallo asuma implica un costo adicional de 100.000 dólares en el Estado en un contexto de crisis económica.Aseguran que la hija del ex ministro pidió 6 meses de tiempo hasta "temas personales", con lo cual el diplomático podría quedarse más tiempo.Los méritos de la hija de Cavallo para representar al país ante una sede diplomática de la importancia de la OEA no parecen ser muy abultados. Sonia Runde Cavallo nació en Córdoba en 1973 y hace años que se fue a vivir a los Estados Unidos.Se graduó en la Universidad de San Andrés y posee una Maestría en la Universidad de Harvard, en el área de Políticas Públicas y también fue fundadora del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC)Publicó dos libros: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019). No tiene experiencia en la administración pública.La última referencia de Cavallo a su hija fue cuando, el año pasado en plena campaña electoral, explicó que "lo único" que le generaba "angustia" de su paso por las administraciones que llevaron a la crisis de 2001 tenía que ver con su vida personal y no con arrepentimientos de su gestión o con las consecuencias sociales que se provocaron: sus hijos."Arrepentimiento, quizá haberme dedicado tanto. Con el diario del lunes, uno encuentra cosas que hubiera hecho diferente. Pero yo no me siento angustiado por las cosas que hice, sino por las que no pude terminar de hacer", introdujo.Consultado acerca de la idea de haberle dedicado demasiado de su vida a la política, Cavallo continuó: "La vida personal mía ha sido muy agradable. Tengo una mujer, tengo hijos y tengo nietos. Están todos muy felices".Sin embargo, culminó: "Lamentablemente no están en la Argentina y eso es lo único que nos angustia a mi esposa y a mí. Porque cuando me empezaron a perseguir y atacar, prácticamente porque se llamaban Cavallo no conseguían insertarse acá. Todos tienen carreras muy bien armadas en el exterior y les va muy bien".Lo llamativo de ese argumento de Cavallo es que su hija se caso en junio de 2001, antes de que el país estallara con la crisis que todos recordamos, con el norteamericano Daniel Fitzgerald Runde, en medio de manifestaciones contra su padre en las puertas de la Iglesia del Pilar.Lo conoció mientras realizaba un posgrado en los Estados Unidos. Al poco tiempo se fueron a vivir allí, donde actualmente reside junto a su marido, quien tiene un alto puesto en el conocido Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de los Estados Unidos.