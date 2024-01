Sobreseyeron a Mauricio Macri, Germán Garavano y "Pepín" Rodríguez Simón en la Causa "Mesa Judicial"

El ex presidentesu ex ministro de Justicia,y el asesor judicial prófugofueron sobreseídos en la causa de la llamada "", que investigaba si el gobierno de Cambiemos había presionado a jueces para lograr fallos favorables.Así lo confirmaron a fuentes cercanas al propio Macri, que validaron así el fallo emitido por la juezafirmado semanas atrás pero que recién trascendió este lunes.La sentencia de Capuchetti argumentó que los jueces afectados declararon no haberse sentido presionados ni haber modificado sus decisiones judiciales por presiones del gobierno macrista. También señaló que estos magistrados no hicieron la denuncia en ese momento, pese a que técnicamente están obligados por ser funcionarios públicos.”, sostuvo el fallo de la jueza, según fue citado por Infobae., agregó la jueza que tuvo a cargo la instrucción de la causa por el atentado contra Cristina Kirchner.El fallo de Capuchetti también sobreseyó al exministro de Trabajo Jorge Triaca, a la entonces diputada Graciela Ocaña, al ex secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas y al Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.Aun así,