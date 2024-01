El Gobierno culpó a la oposición por la suba de los dólares financieros

El vocero presidencial,responsabilizó a la oposición por la suba de los dólares financieros al ligarlo con la falta de avance de la ley ómnibus en el Congreso.aseguró Adorni en su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada donde señaló: "Necesitamos que la política haga su parte", insistió.Además, el vocero recalcó "que se apruebe o no la ley depende del Congreso". "Las reformas son necesitarías para evitar el desastre", advirtió.Sobre amparos al DNU definió que hicieron "que el mercado pase factura sobre algunas desprolijidades no nuestras sino de algunos actores". "Las consecuencias son impredecibles (de la no aprobación) hasta ahora tuvimos una muestra gratis de lo que el mercado puede hacer", completó.