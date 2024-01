Ecuador enfrenta actualmente una de sus crisis más profundas en los últimos 43 años de democracia, y la situación económica y social demanda una redefinición urgente, según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal. La economía ha experimentado un crecimiento promedio de apenas el 2% en más de cuatro décadas, y se prevé que en 2024 el crecimiento sea alrededor del 1%, inferior al crecimiento demográfico.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de "conflicto armado interno" y ordenó a las Fuerzas Armadas "ejecutar operaciones militares para neutralizar" el accionar de una veintena de bandas criminales, en medio de una nueva ola de violencia extrema en las principales ciudades del país.

De hecho, salvando distancias, se lo utiliza comúnmente como "ejemplo" o "caso" para respaldar la obsesión del actual mandatario argentino. Sin embargo, es esencial examinar si esta medida realmente resolvió los problemas estructurales de Ecuador.Además, se destaca que la dolarización no abordó los problemas fundamentales del país y generó una serie de desafíos económicos. Ecuador experimentó problemas económicos significativos, incluido un déficit fiscal elevado financiado con una deuda externa impagable, que tuvo que renegociarse en 2020. Zack también destaca que Ecuador tiene el segundo riesgo país más alto en América Latina, después de Argentina.Según Ambito, El analista sostuvo que la dolarización no es una solución inmediata para la inflación y que la economía ecuatoriana se volvió dependiente del precio del petróleo, afectando su estabilidad. A pesar de que inicialmente hubo un crecimiento del PIB per cápita debido al auge de los precios de las materias primas, este crecimiento se estancó hace casi una década, y la economía no logró diversificarse.Además,La falta de herramientas políticas y la pérdida de soberanía monetaria dejaron a Ecuador sin la capacidad de implementar políticas económicas contracíclicas para compensar los efectos de los precios fluctuantes de las materias primas.