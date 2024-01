El apriete de Caputo al Congreso: "Si la ley no pasa, habrá medidas más duras"

El ministro de Economíabrindó una conferencia de prensa para anunciar la negociación de un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aprovechó para volver a apuntar contra los legisladores por la ley ómnibus.Consultado en conferencia de prensa el miércoles por la noche sobre la necesidad de la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso -que incluye modificaciones tributarias clave para el plan fiscal- Caputo afimó: “No solo como ministro sino como ciudadano argentino estoy interesado que la ley pase.s”.“Es ese cambio que el Presidente prometió en campaña y que lo está llevando a cabo, y que la gente lo votó por eso. Hoy el mundo, y nos pasó en las discusiones con el Fondo, está mirando eso. La sociedad acompaña esto. La duda de muchos es si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias”, señaló el ministro de Economía.Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”.Y, en línea con los dichos del Gobierno, amenazó: “”.”Es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible.”, completó Caputo.“Hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la séptima revisión del programa de facilidades extendidas. Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior, que estaba caído por el incumplimiento de las metas”, explicó Caputo con la aclaración de que el anuncio estaba relacionado a un reajuste del programa Extended Fund Facility (EFF) que sigue vigente.El ministro de Economía señaló que “reflotar este acuerdo requería de un mayor compromiso para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad en particular ocurrida en los últimos dos trimestres” y aseguró:Esos suman ese monto. También hay 600 millones de dólares intereses en febrero, pero no aplica a los acuerdos con el FMI (el uso de desembolsos). Se paga vencimientos de capital”, aclaró.Y anticipó que la octava revisión (la que tomará en consideración las metas de marzo), así, quedaría para mayo.Por otro lado, explicó que el staff del FMI va a mandar la recomendación de acuerdo al Directorio del Fondo. “Esto va a pasar a finales de enero con las nuevas metas y sujeto a la aprobación del Fondo, va a implicar un desembolso de USD 4.700 millones. No es plata nueva; es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre, para los que tuvimos que pedir plata a la Corporación Andina de Fomento, el vencimiento de enero y el de abril”, indicó.“Dado el escenario de crisis que recibimos, en el que teníamos que hacerle un pago al FMI mismo a la semana de haber asumido y no estaba la plata, la alternativa más viable era hacer lo que hicimos, conseguir el dinero para pagarle al Fondo.”, declaró Caputo.“Honestamente creemos que el país debe resolver sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es la adicción al déficit fiscal, que es lo que termina generando los problemas que después la sociedad después sufre. Tenemos confianza de que vamos por el camino correcto”, comentó. “Si eventualmente se necesitara esa posibilidad, la posibilidad está y el Fondo está abierta a explorarla”, subrayó el funcionario.