YPF reabre los mercados financieros internacionales con una emisión de u$s800 millones

Cuatro años y medio después de su última emisión internacional,, una de las mayores emisiones de deuda de la compañía petrolera.El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en enero de 2031 y una tasa de interés de 9,5%, con un rendimiento del 9,75%. Los colocadores de esta transacción fueron los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander.Tras recibir ofertas por más de u$s1.800 millones, YPF decidió emitir obligaciones por un valor de u$s800 millones.El Gobierno le pidió a la justicia estadounidense que no establezca fecha para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012 en la que el país fue condenado a pagar un resarcimiento de u$s16.000 millones a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park.A través de un escrito elaborado por el estudio, que representa al país, se le solicitó a la jueza de Nueva York Loretta Preska que no se reconociera la fecha del 10 de enero como tope para que el Gobierno argentino presente garantías y, de esa manera, evitar eventuales embargos que pueda sufrir por parte de los litigantes.Hasta este jueves,