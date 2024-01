La Cámara del Trabajo concedió el recurso extraordinario y elevó a la Corte la causa de la CGT contra el DNU de Milei

La Cámara Nacional del Trabajo concedió este jueves el recurso extraordinario presentado por el Gobierno para elevar a la Corte Suprema la reforma laboral incluida en el mega DNU, aunque mantuvo en pie la cautelar presentada por la CGT, por lo que los efectos de esta reforma siguen suspendidos.En el fallo firmado por los camaristas Carlos Pose y Alejandro Sudera y la prosecretaria Florencia Bonomo Tartabini, el tribunal resolvió "conceder el recurso extraordinario con efecto devolutivo", lo que implica que no fue levantada la suspensión a los efectos del DNU en materia laboral."Desde el punto de vista formal, el recurso debe ser concedido pues, ha sido interpuesto en tiempo y forma, y existe cuestión federal por cuanto la validez y legitimidad de un decreto de necesidad y urgencia", explicó la Cámara del Trabajo entre los considerandos del fallo.Al respecto, agregó que "aun cuando no se compartiese tal tesis, existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas".La CGT considera que el DNU 70/2023 viola el principio de división de poderes y establece una reforma laboral con modificaciones "peyorativas y permanentes" en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, garantizados por los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional.De este modo, la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver sobre la suspensión de la reforma laboral del DNU una vez que termine la feria judicial de enero. En paralelo, el máximo tribunal también había aceptado, a fines de diciembre, tratar a partir de febrero el planteo de La Rioja sobre la inconstitucionalidad de la totalidad del decreto firmado por Milei.Vale recordar que el Gobierno presentó un recurso de amparo en el que calificó de "hipotéticos" los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítulo laboral del DNU 70/23 de desregulación económica.Los abogados que representan al Estado Nacional también consideraron que la decisión de suspender ese capítulo del DNU "puede traer consecuencias irreversibles" y acusaron a la justicia laboral de "privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población".En el escrito del recurso extraordinario que los abogados del Gobierno habían presentado contra la cautelar lograda por la CGT, una de las letradas que representa al Estado Nacional no había acreditado correctamente su representación, por lo que el planteo inicial fue considerado inválido por el tribunal debido a cuestiones formales. Sin embargo, luego la Procuración del Tesoro subsanó el error y dejó a la Cámara en condiciones de emitir el fallo de este jueves.