La UTA amenaza con un paro de colectivos luego de audiencias con empresarios sin respuesta a reclamos salariales

Luego de tres audiencias sin ninguna respuesta, la UTA amenaza con un paro de colectivos a las cámaras empresarias. Los choferes reclaman un aumento del 27% en el mes de enero y un 33% para febrero.''Ratificamos el estado de alerta oportunamente dispuesto e informamos que de no tener respuestas para la próxima audiencia, se anunciarán inmediatamente las medidas de acción gremial en defensa del poder adquisitivo de los salarios'', comunicaron los trabajadores luego de la audiencia, que originalmente era el martes, pero fue pasada para el jueves.El sindicato de los colectiveros reclama un salario básico de $777.770 para enero de 2024 y de $972.125 en febrero, sumado a unos viáticos de $106.770 y de $133.461 respectivamente.En diciembre de 2023, el sueldo inicial de un chofer de colectivo era de $611.346, que estaba conformado por un básico de $537,546 sumando $73,800 de viáticos, mientras que la canasta básica total en enero de este año llegó a un valor cercano a los $500.000.Del lado del sector empresario, Luciano Fusaro, quien es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AEETA), declaró que ''si no hay acuerdo, la UTA va a llamar al paro de colectivos en todo el país, que probablemente no se haga efectivo porque la Secretaría de Trabajo tiene la herramienta de dictar la conciliación obligatoria''.En cuanto al congelamiento de los subsidios estatales y el freno del aumento de la tarifa, explicó que: ''No hay herramientas para hacer frente al pedido de la UTA, por eso el ofrecimiento va a ser menor, si es que hay, porque algunos son de la idea de no hacer ofrecimiento''.En el anterior comunicado, la UTA exigió que el Estado resuelva los problemas con las empresas y que los trabajadores no sean los que pagan el ajuste.