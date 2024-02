Ex candidato a intendente PRO mintió sobre un robo en Lanús para hacer uso político desde CABA

hizo saber a la prensa que él y la policía porteña encontraron el auto que le robaron al secretario del Concejo Deliberante de Lanús, Gabriel Sandoval, en ese distrito, pero la propia víctima lo desmintió, dijo que quien actuó desde el principio fue la Bonaerense y expuso que, por el contrario, los dirigentes del PRO "protegen a los delincuentes"

El ex secretario de Seguridad de Lanús y ex candidato a intendente de ese distrito por el PRO,, pasó de esos espacios en territorio bonaerense a dirigir a la Policía de la Ciudad de, al otro lado del Riachuelo y, desde allí, busca hacerEs que el lugarteniente de, ex jefe comunal lanusense,El concejal sufrió el asalto el viernes por la noche de una dupla de delincuentes armados que lo interceptaron en un restaurante en el que estaba acompañado por su esposa, lo amenazaron y le robaron su vehículo, que estaba estacionado en la vía pública.Le robaron su celular y las llaves de su auto, marca Toyota, que estaba estacionado a pocos metros del negocio. Luego los delincuentes se dirigieron hacia el vehículo y huyeron en dirección a la ciudad de Buenos Aires.Sandoval hizo la denuncia correspondiente en la comisaría 1° del municipio, para iniciar el intento de rastreo de su vehículo. Explicó con detalles cómo fue la secuencia del robo y le indicó a los policías que lo atendieron cuál era la ruta que, creía, habían tomado los sospechosos a bordo del auto, hacia la ciudad de Buenos Aires.Con estos hechos sobre la mesa, Kravetz hizo pública una versión según la cual el auto fue recuperado en la madrugada de este sábado por la Policía de la Ciudad, a su cargo. El ahora funcionario porteño fue el candidato a intendente de Juntos por el Cambio en el municipio del sur del conurbano bonaerense en 2023, mientras se desempeñaba como secretario de seguridad local.La versión que Kravetz difundió indicaba que la víctima aportó desde su GPS un espacio en el podría estar el auto, dado que había quedado conectado al automóvil. También hizo llegar a la prensa que los agentes porteños lograron hallar el auto en la intersección de las calles Río Cuarto y Limay, estacionado y sin ocupantes. Y, por último, aseguró que los delincuentes que cometieron el ilícito se habían fugado y no lograban ser identificados.Sin embargo,: "Quiero dejar en claro lo que sucedió hace unos días cuando me tocó ser víctima de un robo en Lanús por parte de delincuentes provenientes de la Ciudad de Buenos Aires"., aseguró el concejal.En ese sentido, detalló que fue la policía bonaerense quien "persiguió a los delincuentes y pudo recuperar el vehículo robado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires" y que "en ningún momento la Policía de la ciudad que conduce Kravetz intentó cooperar con la bonaerense sino todo lo contrario"."Es más, luego de recuperar el vehículo pudimos ver por GPS exactamente el lugar donde estaban los teléfonos robados y se le pidió una orden de allanamiento a la fiscal de turno y también fue rechazada. Hasta el día de hoy tenemos el dato de dónde están los teléfonos robados pero ni Grindetti ni Kravetz intentan resolver nada, más bien da la sensación que protegen a los delincuentes que le roban a los vecinos de Lanús", denunció.Y concluyó: "Nada hicieron por la seguridad cuando gobernaron Lanús y muchos menos hacen hoy por nuestros vecinos. Esta es la realidad de lo qué pasa en nuestra Ciudad, todos los días vienen delincuentes desde capital federal pero no le permiten a la policía bonaerense actuar para cuidar a nuestros vecinos".