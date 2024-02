El Gobierno se despegó del conflicto docente: "Los salarios dependen de los gobernadores"

El vocero presidencial,, se refirió al conflicto salarial con los gremios respecto a la paritaria nacional docente en medio de la incertidumbre por el comienzo de clases y desligó al Gobierno nacional al señalar que "los salarios dependen de los gobernadores".En su confrencia de prensa de este miércoles, el vocero presidencial confirmó que no se realizará una apertura de la paritaria nacional docente y señaló: "".Además, explicó que el Gobierno desconoce la existencia de la paritaria nacional docente: "Lo que se denomina como paritaria docente nacional no es tal.Cada provincia está en libertad de pactar con los docentes cuál es el salario que pretenden para comenzar las clases"."Por supuesto que el Gobierno va a promover siempre que la cantidad de días de clases se cumplan y que todos los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo independientemente de la paritaria o la discusión salarial. Esa discusión se debe dar con las provincias", agregó.El martes la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera),, advirtió que el inicio de las clases en las diferentes provincias "depende de que el Gobierno nacional envíe los fondos" del incentivo docente: "Peligra el inicio de clases".Sonia Alesso, titular de CTERA, y Roberto Baradel, de SUTEBA, encabezaron una conferencia de prensa en la que explicaron la situación. "Esto va a llevar a un conflicto porque las provincias han parado el diálogo con nuestros sindicatos en todo el país y las paritarias provinciales porque no están resueltos estos temas", anticiparon."No solo no se mandaron los fondos a los comedores de las organizaciones sociales sino que tampoco se enviaron las partidas que son refuerzo nutricional de comedores escolares. Esto es un fondo que la Nación envía para complementar lo que ya los gobiernos provinciales están poniendo", explicó Alesso.