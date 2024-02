Una familia necesitó casi $600.000 en enero para no caer bajo la línea de la pobreza

#DatoINDEC

Una familia de cuatro integrantes necesitó 6.823,18 para superar el umbral de pobreza en enero de 2024: 20,4% más que el mes previo https://t.co/brecRLgbvo pic.twitter.com/HjHuFD1TDg — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 14, 2024

La variación mensual de la canasta básica alimentaria en enero (CBA) fue de 18,6% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 20,4%, según informó INDEC. De tal manera, las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron del 296,4% y 264,9%, en términos interanuales.Con estos porcentajes, una familia tipo - integrada por dos adultos y dos menores de edad - necesitó reunir ingresos por 596.823 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Asimismo, para no ser considerados en situación de indigencia, una familia necesitó de 285.000 pesos.Estos datos se conocen tras la difusión del dato de inflación de enero, que fue del 20,6%. En los últimos 12 meses, acumula un total de 254,2%. De esa cifra, se destaca un 20,4% de aumento del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas que a su vez fue el de mayor incidencia en todo el país.De esta manera, los primeros dos primeros dos meses de gestión de Javier Milei ya acumulan una escalada inflacionaria del 56,1%.