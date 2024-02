María Becerra durísima con Milei: "Querer silenciar a alguien no va"

A pocas horas de su presentación en el prestigioso festival chileno de Viña del Mar, la reconocida artista argentina María Becerra ha renovado sus opiniones sobre el reciente enfrentamiento entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y la cantante Lali Espósito. Además, ha aprovechado para compartir sus reflexiones sobre la situación actual del país.

En declaraciones recientes, Becerra hizo hincapié en la importancia de la democracia y la libre expresión. "Eso para mí es cualquier cosa. Todo forma parte de la democracia, de la libre expresión. De repente querer silenciar a alguien por decir lo que piensa no va", expresó la artista, conocida como "La Nena de Argentina".Además de abogar por la libertad de expresión, Becerra manifestó su preocupación por la situación económica actual y el incremento de los precios. Confesó su deseo de que la situación mejore, aunque también expresó ciertas reservas al respecto: "Espero que realmente se haga algo. Yo nunca me he casado con ningún político", afirmó María.Y enfatizó: "Es una realidad que Argentina no está pasando por un buen momento y yo lo único que espero es que no sean puras promesas y que realmente se haga algo".