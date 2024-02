Saénz: "Las provincias no queremos estar mendigando a Buenos Aires para que nos den limosnas"

En medio del conflicto por el ajuste fiscal que lleva adelante Nación, el gobernador de Salta,, le reclamó al presidenteabrir una mesa de diálogo para terminar el conflicto por los fondos de coparticipación.Sáenz se refirió al conflicto del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con Milei por los fondos de coparticipación provincial, manifestó que ve “con mucha tristeza” el escenario y remarcó que “estas situaciones no nos llevan a ningún lado”. “; todos tenemos la responsabilidad de tener la suficiente madurez política, humildad y grandeza para sentarnos de una vez por todas en una mesa a dialogar, consensuar. Diálogo y consenso no es sinónimo de corrupción, es sinónimo de democracia”, agregó el dirigente salteño.Independientemente de todo, los que la están pasando mal son los argentinos”, señaló en declaraciones a Todo Noticias (TN).Al respecto de la postura que adoptó Ignacio Torres, respondió que le “comentaron” que“Le dijeron que habló cosas que no tendría que haber hablado”. No obstante, aclaró que él no cree que el presidente “esté en eso ni sea un hombre cargado de odio”.Consultado por la disputa de los fondos coparticipables, contestó que es un tema que “se tendría que haber resuelto en 1994 cuando se reformó la Constitución”.“Durante todos estos años se han hecho parches con pactos fiscales para cubrir esa falta a la Constitución”.En ese sentido, señaló: “queremos resolver los problemas”.Al respecto de la búsqueda de déficit cero que hace el Gobierno de Milei a costa de ajustes brutales, Sáenz coincidió en que las provincias deben ordenar sus cuentas, pero destacó que en Salta “he tenido equilibrio fiscal en estos 4 años, hemos hecho más de 2 mil obras, presentamos ante la auditoría y los sistemas de control todo lo que hemos gastado”.Respecto al conflicto docente por los salarios mandatario salteño le remarcó a la Casa Rosada quea los que todos los días toman el colectivo”. “Entendemos que la situación es difícil, que hay muchos gastos que se hicieron y no correspondían, hay que acompañar y ayudar al Gobierno”, agregó.Reconociendo que por la crisis económica, “los meses que vienen van a ser duros”, Saénz consideró que tanto él como el resto de los gobernadores deben saber “con qué (recursos) contamos y con qué no contamos más”.