La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina rechazó el acto discriminatorio de Milei

Desde la Red T21 se ha establecido contacto con el Equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, el cual ha calificado este episodio como un error. Asimismo, se han realizado gestiones ante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), aunque hasta el momento no se han obtenido respuestas.

La Red T21 resaltó la necesidad de establecer un diálogo con las autoridades pertinentes, ya que Argentina tiene una deuda pendiente en lo que respecta a la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad. Los datos recopilados a través de la encuesta "Síndrome de Números" reflejan la situación precaria en la que se encuentran muchas personas con síndrome de Down en el país, lo que subraya la urgencia de abordar estas cuestiones de manera integral.

Desde las asociaciones que forman parte de la Red T21, se hizo un llamamiento al Presidente de la Nación y a la sociedad en general para que, en vísperas del 21 de marzo, se profundice en el Modelo Social de la Discapacidad, consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover una mayor inclusión y igualdad de oportunidades para todas las personas.

La Red Trisomía 21 (Red T21) expresó su más enérgico rechazo hacia la actitud discriminatoria del presidente de la Nación, Javier Milei , quien recientemente dio "me gusta" a una publicación en redes sociales que presentaba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con rasgos característicos de una persona con síndrome de Down. Este acto de discriminación resulta especialmente preocupante, dado el contexto de tensión política que atraviesa el país con la provincia de Chubut.En este sentido, la Red T21 ha ofrecido un espacio de diálogo a voceros del Gobierno nacional para reflexionar sobre estos episodios, y también está buscando establecer contacto con la Gobernación de Chubut con el fin de impulsar acciones de concientización en la provincia con motivo del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo.