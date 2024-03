Unión por la Patria busca ponerle un freno al cierre de Télam desde el Congreso

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó una iniciativa en la Cámara Baja para que el Congreso impida el cierre de Télam y hay 31 firmas hasta el momento."Es un emblema argentino, reconocida en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa", indicó Valdés.Este lunes, el Ejecutivo nacional cerró el portal y cablera y puso en licencia a los 700 trabajadores que denunciaron que recibieron por correo electrónico el anuncio. La decisión no fue oficializada ni por decreto ni resolución oficial.El legislador señaló que "no es la primera vez que Télam aparece bajo amenaza de liquidación, cierre o venta, dictaduras y gobiernos neoliberales buscaron atacarla, demonizando a sus trabajadores, ocultando el invalorable aporte que su amplia red federal de corresponsalías hace a la difusión de los valores democráticos".En tanto, Valdés planteó que "el derecho al acceso a una información verídica y de calida se vería severamente afectado de cumplirse los propósitos de cierre que deja entrever el gobierno nacional".El proyecto cuanta con la firma de 31 diputados de Unión por la Patria: Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Monica Litza, Ariel Rauschenberger, Martin Soria, Juan Martin Pedrini, Eduardo Toniolli, Lorena Pokoik, Julio Pereyra, Jorge Romero, Tanya Bertoldi, Jorge R. Herrera, Gustavo Gonzalez, Pablo Todero, Ernesto Ali, Roxana Monzon, Nancy Sand, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Ana Maria Ianni, Sabrina Selva, Andrea Freites, Jorge Araujo Hernandez, Micaela Moran, Maria Eugenia Alianiello, Hilda Aguirre, Jorge Chica, Maria Luisa Chomiak, Aldo Leiva, Natalia Zabala Chacur.Este mediodía durante el "abrazo" convocado por los trabajadores de la agencia, la periodista de Télam y secretaria general de la, se refirió al brutal ataque a la agencia de prensa y aseguró: ". Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que nos la ganamos poniéndole el pecho todos los días, informando y garantizando esa información en todo el país".En ese sentido, lamentó que Mileiy adelantó que las y los trabajadores realizarán un acampe en las puertas del edificio en defensa de la agencia.Los abogados laboralistas y representantes legales del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) advirtieron que el gobierno de Javier Milei no puede cerrar Télam ya que “el DNU solo habilita a transformar la agencia de noticias de sociedad del Estado a S.A”.El abogado del Sipreba,por lo tanto pasar por el Congreso, ya que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) solo habilita a transformar la agencia de noticias de sociedad del Estado a S.A. “Cualquier otra cosa le tienen que hacer por ley. Estamos analizando cursos de acción", detalló en diálogo con Fabián Waldman.En esta línea, León Piasek, abogado laboralista y represente legal del sindicato de prensa, remarcó que "es totalmente ilegal el cierre de Télam. No pueden cerrarla de facto, así nomás, es una ley. Esta tarde tendremos alguna novedad"."El DNU es inconstitucional, aunque es cierto que muchos capítulos no fueron derogados ni por el Congreso ni por la Corte. Pero no pueden basarse en un DNU, provisoriamente válido, para cerrar la Agencia Télam”, enfatizó.