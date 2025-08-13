Insólito: Sturzenegger acusó a Anmat por las muertes por fentanilo y desató tensiones con Lugones

El ministro Federico Sturzenegger cargó contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) por las muertes causadas por fentanilo contaminado y abrió un enfrentamiento con el ministro de Salud, Mario Lugones. “La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto”, denunció el funcionario en declaraciones al programa Deja Vu.

Sturzenegger aseguró que el organismo “lo desprotegió” al prometer controles que no se cumplieron sobre el fentanilo. La crisis interna sacude al gobierno, que hasta ahora había intentado desviar la atención vinculando al kirchnerismo con el empresario Ariel García Furfaro y el grupo HLB Pharma, propietario del Laboratorio Ramallo, productor de la droga adulterada.Fuentes del peronismo negaron que se haya frenado en Diputados una comisión para investigar el caso y señalaron que están dispuestos a impulsarla. La polémica creció con la revelación de que en Rosario, epicentro de la tragedia, se detectaron partidas contaminadas en febrero, pero la Anmat recién lanzó la alerta el 8 de mayo. En ese lapso, nuevas intoxicaciones provocaron más muertes.El ministro de Desregulación mantiene choques con sectores del área de Salud por negocios vinculados a laboratorios nacionales. En un gesto que tensó aún más la relación, intentó habilitar la importación de medicamentos desde la India sin intervención de la Anmat, pero la medida fue bloqueada por Lugones.