Nueva baja en el Gobierno: renunció Antonio José Mauad, el titular del SMN

El director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Antonio José Mauad, renunció este martes tras casi ocho meses en el cargo, en el marco de una reestructuración estatal impulsada por el Gobierno nacional, y luego de enfrentar cuestionamientos por su falta de formación en meteorología.La decisión fue comunicada primero a delegados gremiales de ATE y luego al resto de los trabajadores mediante un correo electrónico. Según trascendió por fuentes cercanas, el alejamiento obedecería al desgaste acumulado durante su gestión y a motivos personales vinculados a preservar su integridad.“Me sentí profundamente orgulloso de ser el director de esta gran institución y, sobre todo, de haber compartido este tiempo con personas tan talentosas y comprometidas. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor para el futuro”, escribió a los empleados del organismo a cargo del ministro de Defesa, Luis Petri.El organismo atraviesa semanas de tensión gremial ante la incertidumbre sobre su continuidad y los planes de ajuste que, bajo el argumento de reorganización, mantienen en alerta a los empleados. Al momento, el SMN permanece sin un responsable formal, a la espera de que el Ministerio de Defensa designe a un reemplazante.A DEDOLa llegada de Mauad al cargo, a fines de diciembre de 2024, ya había generado controversia. El militar retirado y veterano de la Guerra de Malvinas carece de formación en meteorología o ciencias de la atmósfera, requisito que establece la normativa vigente para ocupar el puesto.Sectores académicos y profesionales del área habían manifestado su rechazo, entre ellos el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Julián Fernández Bonder, quien advirtió en una carta pública que Mauad “no posee la formación requerida por la normativa vigente”.En su trayectoria, Mauad fue gerente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones en los años 90, edecán de Carlos Saúl Menem y funcionario en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En junio pasado fue condecorado con la “Medalla Honor al Valor en Combate” por su participación en la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur durante la guerra de 1982. Su desembarco en el SMN estuvo asociado a la aplicación de un fuerte recorte interno, que incluyó movilizaciones y protestas de los trabajadores.El último titular con formación específica en la materia, Alejandro Eduardo de la Torre, había renunciado en noviembre pasado, un mes antes del ingreso de Mauad. Con su salida, el SMN queda nuevamente acéfalo, y todavía no surgieron posibles nombres para ocupar la dirección.