El Gobierno confirmó que presentará un proyecto para restituir el Impuesto a las Ganancias

El ministro del Interior,, confirmó esta mañana que el Gobierno nacional presentará finalmente una propuesta para restituir el impuesto a las Ganancias.En ese sentido, nosotros vamos a plantear la puesta en vigencia del impuesto a los ingresos”, aseguró el funcionario nacional ante los medios presentes en un evento en San Nicolás que reúne a gobernadores y referentes del sector agropecuario.En septiembre del año pasado el ex ministro de Economía, Sergio Massa, había eliminado la cuarta categoría de Ganancias, lo que eximía del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes. La ley sancionada por el Congreso elevaba el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), el cual asciende en la actualidad a $202.800.Asimismo, el funcionario también hizo referencia a una de las polémicas que arrojó el discurso del presidente Javier Milei, en el Congreso de la Nación, al manifestar la importancia de la aprobación de la Ley Bases. “Creo que en ese camino los gobernadores y el Gobierno nacional se van a poner de acuerdo en solucionar los problemas que tienen las provincias y la Nación”, remarcó Francos.En ese sentido, agregó: “El presidente en su propuesta lo dijo así, y yo creo que es una cuestión natural, que en las conversaciones con los gobernadores, como muestra de buena voluntad recíproca hacia un pacto del 25 de Mayo, tratemos los temas que a cada una de las partes nos interesa"."Los gobernadores están preocupados por su situación fiscal, a partir del recorte que se hizo en la gestión anterior con el famoso tema del impuesto a las ganancias, y la Nación está interesada en algunas normas que estaban dentro de la Ley Bases, y que nosotros consideramos necesarias para acelerar el proceso de desarrollo y crecimiento de la Argentina”, señaló.“El presidente a eso lo ha expresado con mucha claridad: ‘Podemos gobernar así, solo que va a tardar más tiempo conseguir duplicar el PBI per cápita de los argentinos’. Si lo hacemos con todas las normas que se proponían, que hacen a la desregulación económica y que facilitan a la inversión, ese tiempo se va a reducir drásticamente y el bienestar de los argentinos se va a sentir más rápido. Me parece que es lógico que intentemos avanzar en ambas normas, tanto las fiscales como la Ley Bases, y que tengan tratamiento en el camino al 25 de mayo”, sostuvo el titular de la cartera del interior, en diálogo con La Nación+.Asimismo, sobre la relación del Gobierno nacional con los diferentes mandatarios provincial, Francos explicó: “Yo creo que hay una predisposición muy marcada de los gobernadores de tratar de avanzar hacia este acuerdo del 25 de mayo que propone el presidente, como así también a superar esta instancia inicial del mes de febrero, donde no tuvimos el acuerdo para avanzar en ambos temas. Así que yo soy muy optimista en la posibilidad de que en esta oportunidad podamos avanzar en ambos temas y podamos darle contenido también a estos diez puntos básicos que estableció el presidente en su discurso. Que podrá ser incrementado o complementado por los distintos actores de la política en el camino a esa fecha”.En ese camino, también estamos esperanzados en poder aprobar la Ley Bases y la ley fiscal que solucionen los problemas que tiene ambas partes, para transitar ese mismo camino”, añadió.