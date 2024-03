Con respaldo político, Kicillof contraataca y responde a Milei por instigar a la rebelión fiscal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó pasar unas horas, hizo que los autores materiales del presunto delito insistan en sus posiciones, y este lunes contraataca y le responde al presidente Javier Milei - y por añadidura al diputado ex Juntos por el Cambio y ahora de La Libertad Avanza José Luis Espert - por instigar a que los bonaerenses comentan el delito de evasión y no paguen los impuestos

En primer lugar el diputado Espert, quien también preside la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, fue quien afirmó que "Kicillof se quiere fumar en pipa a los bonaerenses", al mismo tiempo que llamó a una rebelión fiscal abiertamente: "La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos no hay que pagar los impuestos".En una entrevista con Marcelo Bonelli, en Radio Mitre, el diputado libertario apuntó contra el aumento de impuestos de Kicillof y calificó al gobernador como un "vampiro en un banco de sangre con la plata" porque "nunca le alcanza"."El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común", sostuvo, quien anticipó que él tampoco pagará ninguno de los impuestos de la provincia de Buenos Aires.Consultado sobre por qué la gente debería abonar los impuestos nacionales o hacer frente a la reimplantación de Ganancias, Espert lanzó ideas que omiten el comportamiento del propio Milei: "Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".En la noche de este domingo, el Presidente reforzó el apoyo que ya había dado a la instigación delictual de Espert y volvió a alentar a la "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires contra la gestión del gobernador Kicillof, al afirmar que la presión impositiva bonaerense es "expropiatoria".En ese sentido, dijo que si se produce una decisión masiva de dejar de pagar impuesto una sanción a los contribuyentes morosos "es más complicada"., afirmó Milei, al ser cosultado por el periodista Luis Majul durante una entrevista en La Nación Más, acerca del llamado del diputado libertario a una "rebelión fiscal" en territorio bonaerense.En ese escenario, el gobierno bonaerense informó que Kicillof brinda una conferencia de prensa este lunes a partir de las 8:30, en el Salón Dorado de la casa de Gobierno, en La Plata. Se espera una fuerte respuesta, que eventualmente podría contener una denuncia penal.Antes, el mandatario provincial había recibido el apoyo del PJ bonaerense que comanda Máximo Kirchner. A través de un comunicado que compartieron desde la cuenta oficial del partido en la red social X (ex Twitter), calificaron la postura de los referentes del oficialismo como "muy grave e irresponsable".Desde el PJ bonaerense advirtieron que tanto el pedido del Presidente y del legislador que encabeza la Comisión de Presupuesto en Diputados, se trata de una insurrección. "Es muy grave e irresponsable la actitud del presidente de la Nación y el diputado por la provincia de Buenos Aires que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Están abiertamente llamando a una rebelión fiscal en la Provincia", alertaron.