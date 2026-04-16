Entre caricaturas y agravios, Milei volvió a provocar con un video hecho con IA donde se parece a Alex de Magagascar

El Presidente difundió una pieza audiovisual en la que se representa como el personaje Alex de Madagascar y repasa su carrera política hasta llegar a la Casa Rosada. En el contenido, mezcla supuestos logros de gestión con mensajes ofensivos hacia sectores de la sociedad.
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