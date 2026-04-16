16.04.2026 / REDES SOCIALES

Entre caricaturas y agravios, Milei volvió a provocar con un video hecho con IA donde se parece a Alex de Magagascar

El Presidente difundió una pieza audiovisual en la que se representa como el personaje Alex de Madagascar y repasa su carrera política hasta llegar a la Casa Rosada. En el contenido, mezcla supuestos logros de gestión con mensajes ofensivos hacia sectores de la sociedad.




El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar en su cuenta de Instagram un video realizado con inteligencia artificial, donde se muestra caracterizado muy parecido a Alex, el león protagonista de la película Madagascar. La pieza recorre su trayectoria política desde su irrupción mediática hasta su llegada a la presidencia.

El contenido no se limitó a una construcción épica de su figura. En distintos pasajes, el mandatario utilizó metáforas que generaron fuerte rechazo: calificó a los kirchneristas como “monos” y al conjunto del pueblo como “ovejas” y “corderos”, en una narrativa que refuerza la confrontación y el desprecio hacia amplios sectores sociales.

El uso de inteligencia artificial para construir este tipo de mensajes abre interrogantes sobre los límites del discurso presidencial y el rol de las redes sociales como canal de comunicación institucional. Lejos de un tono moderado, el video profundiza una lógica de polarización que el propio Milei viene sosteniendo desde su asunción.

La semana pasada se mostro como Los Supercampeones donde se vio una figura totalmente distinta, casi como un reflejo de dismorfia corporall.

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