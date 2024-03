Jaime Durán Barba durísimo contra el ex presidente: "Macri me da pena"

El consultor político Jaime Durán Barba no ha escatimado críticas hacia el ex presidente y actual jefe del PRO, Mauricio Macri, a quien asesoró en la exitosa campaña electoral de 2015. En una reciente declaración, Durán Barba expresó su preocupación por la dirección que está tomando Macri, afirmando que "apunta cada vez más abajo, me da pena".

El consultor, quien ha sido una figura clave en la escena política argentina, no ha ocultado su desconcierto ante los movimientos y decisiones de Macri desde que dejó la Casa Rosada. Aunque reconoce la importancia de la gestión del ex mandatario durante su presidencia, señala que no comprende su accionar actual: "No entiendo mucho lo que está haciendo Mauricio".En particular, Durán Barba ha puesto en tela de juicio la posible fusión entre La Libertad Avanza (LLA) y PRO, sugiriendo que hay una facción dentro del partido amarillo que se inclina hacia posturas más derechistas y que, eventualmente, se fusionará con la agrupación libertaria. Sin embargo, también vislumbra una fractura interna impulsada por las discrepancias ideológicas con el sector liderado por Javier Milei, destacando la posible formación de una estructura más progresista dentro del PRO, con tendencias de centroizquierda.El consultor ecuatoriano adviertió sobre los riesgos que enfrenta Macri al adoptar posturas que podrían distanciarlo de sectores más amplios de la sociedad, dado que muchas veces se lo vio con diferencias con el sector menos conservador del PRO. En este sentido, abogó por una posición de mayor prudencia y respetabilidad por parte del ex presidente.