El FMI le advirtió a Milei que revise la "calidad" del ajuste para que no caiga sobre los trabajadores

el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, valoró como "impresionante" el avance del programa económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, pero le marcó fuerte la cancha al precisar que debe ser revisada la "calidad" del ajuste para que "el peso no caiga sobre las familias trabajadoras"

En este sentido es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, quiero subrayar, no cantidad”

Antes de reunirse con el ministro de Economía,“Las nuevas autoridades están implementando de forma decisiva un plan ambicioso de estabilización para dirigir, restaurar la estabilidad macroeconómica”, empezó su opinión sobre el programa libertario el alto funcionario del Fondo, durante su participación en el IEFA Latam Forum celebrado este martes en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.En ese sentido, aseguró que "el plan está focalizado en un ancla fiscal muy fuerte que elimina completamente cualquier financiamiento del Banco Central al Gobierno a la vez que lo combina con políticas para bajar la inflación, para aumentar las reservas o también para reorganizar las distorsiones que están impidiendo el crecimiento en el país”., ponderó el funcionario del Fondo, y añadió: "Hay superávit fiscal en general, esto se registró en enero y en febrero por primera vez en más de una década. Las reservas internacionales están en reconstrucción, la inflación está cayendo más rápidamente de lo que anticipábamos e indicadores como el mercado paralelo y la brecha cambiaria siguen mejorando”.Pero claro, hasta ese punto estaba omitiendo que la inflación se está deseacelando luego de haberse triplicado, que aumentaron la pobreza e indigencia, se desplomaron salarios y jubilaciones, las tarifas y el transporte recuperaron el valor dólar pero sin correlato en ingresos, y así sucesivamente todos los datos macroeconómicos y sociales.Es por eso que, sin explicitarlos, Valdés luego soltó: “Pero la herencia fue pesada y el camino a la estabilización nunca es fácil, requiere una implementación de políticas fuerte en general (...)“En relación a las políticas también tenemos que seguir adaptándonos a lo largo de la transición y los controles cambiarios deben ser calibrados en forma muy cuidadosa", agregó, antes de hacerle la advertencia más fuerte de su discurso a Caputo, antes de verlo:Valdés, por otro lado, revalidó que el “compromiso" del FMI con las autoridades argentinas es "profundo y constructivo". Y concluyó: "Nos centramos en los aspectos técnicos, en diseñar políticas para restaurar debidamente la estabilidad macroeconómica en Argentina. Además, compartimos la visión de la autoridad de crear una economía más abierta y orientada al mercado. Y brindamos mayor prosperidad a todos los argentinos”.Se esperaba la presencia del secretario de Industria y Comercio Juan Pazo en la jornada, pero el funcionario no participó de ese primer panel. En cambio, sí estarán presentes, por parte del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei en el cierre del evento en el hotel Four Seasons a las 18 y, algunas horas antes, el secretario de Agricultura Fernando Vilella.Con la llegada de Valdés se configura la segunda visita de un alto funcionario del FMI en un mes, ya que en febrero estuvo en Buenos Aires la subdirectora gerente, Gita Gopinath, quien se reunió con el presidente Milei, Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, además de mantener encuentros con empresarios, sindicalistas y economistas locales. La semana siguiente el ministro de Economía mantuvo un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre del G20 que se celebró en San Pablo, Brasil.En tanto, en esta visita, se espera una reunión entre Valdés y el ministro de Economía Caputo. Los cuestionamientos elípticos del alto funcionario del FMI sobre la "calidad" del ajuste de "Toto" llegan cuando el ex integrante del gobierno de Mauricio Macri ataca la inflación en supermercados con políticas no monetarias, lo cual contradice sus propios postulados, a la vez que modifica la fórmula jubilatoria por decreto y ataca la legitimidad de los jubilados que ingresaron por moratoria.