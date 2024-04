El Gobierno adelantó que "se están evaluando medidas" por los aumentos de las prepagas

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media.

Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024

¿En contra del libre mercado? El vocero presidencial,, informó este miércoles que el Gobierno está "está evaluando medidas y pasos a seguir" por los aumentos de las prepagas."Vamos a tomar cartas en el asunto", adelantó el vocero en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada al ser consultado por el tema y remató: "", en referencia a las prepagas.Y aclaró: "Nosotros pensamos que en virtud de la cartelización. Seguiremos trabajando por mercados libres. Donde entendamos que eso no ocurre, por prácticas que sospechamos que giran en torno a una cartelización, vamos a intervenir”, dijo.En esa lína explicó que dentro de la "libertad" que propone el Gobierno "las cosas que se corran y sean absolutamente abusivas por cuestiones de carterización, vamos a tomar cartas en el asunto. Es lo que corresponde, esta es una de ellas".“Se están evaluando medidas y pasos a seguir y se van a tomar acciones. cuando eso ocurra, las comunicaremos. Ahora, eso solo pasa con las prepagas sino con cualquier otro sector de la economía”, explicó el vocero que"No sabemos qué va a ocurrir ni si los precios se van a retrotraer".El ministro de Economía,, ya había apuntado contra las prepagas al sostener que las empresas le declararon "la guerra a la clase media" con los aumentos. "Nosotros desde el gobierno vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media", había afirmado el funcionario en un mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter).Desde(CNDC), el Gobierno ahora. Una fuente de la Secretaría de Comercio confirmó que "hay una investigación en curso", justo un día después de un posteo del titular de Hacienda.Las entidades de medicina prepaga agrupadas en las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra ley que explicar -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años".Así, el Gobierno se suma ahora a una iniciativa que presentaron dirigentes de la oposición a principios de año cuando el 15 de enero pasado, un grupo de lliderado por Maximiliano Ferraro y Hernán ReyesLa fuente del sector que tiene a Claudio Belocopitt (titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud) entre sus líderes confirmó que por el momento no han sido notificados de una instancia nueva. "En su momento se respondieron las notificaciones, pero no vamos a dar detalles de lo que presentamos", explicaron.