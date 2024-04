Menem reveló que Milei ordenó la ruptura de LLA en Diputados: "Me dijo que proceda"

El presidente de la Cámara de Diputados,, explicó en diálogo con LN+, por qué la diputada nacional Marcela Pagano fue removida a último momento y no se le permitió presidir la comisión de juicio político. “No tenía consenso”, afirmó el titular de la cámara Baja y agregó: “Es natural que siempre haya pujas es parte de la política”.El cambio provocó una fuerte interna en La Libertad Avanza que desencadenó en que Menem reemplazara al presidente del bloque Oscar Zago por Gabriel Bornoroni. “”, dijo entrevistado por Eduardo Feinmann y Pablo Rossi el jueves por la noche. Además, aseguró que fue decisión suya y que nadie lo llamó.“El día que asumí me delegaron a través del artículo 39 el poder para conformar las 46 comisiones. Tengo la obligación de buscar los consensos sobre quién preside, y de las vicepresidencias”, resaltó. “La conformación de comisiones tiene que ser consensuada. Si no se consigue hoy lo haremos la semana que viene”, añadió.Además, contó que habló con Javier Milei antes de tomar la decisión de bajar a Pagano. “, afirmó.En ese sentido, se le consultó sobre las declaraciones de Zago sobre la conformación de un nuevo bloque interno en La Libertad Avanza que se llamaría Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Menem sostuvo que el cambio en la titularidad del bloque de LLA no fue un castigo para el diputado con pasado en Pro y especificó que él ordenó que no se inicie la comisión de juicio político antes de que empezara y cuando no había quórum. “No hubo comisión. La comunicación oficial que mandé llegó antes”, aclaró.Por otro lado, Menem habló sobre el futuro del nuevo proyecto de la ley de Bases. “Esta vez la vamos a trabajar con más tiempo y no vamos a ir a 300 kilómetros por hora, siempre se aprende, uno deja de aprender el día que se muere”, reflexionó. Sin embargo se mantuvo cauteloso: “Los goles se gritan cuando se hacen”., afirmó.Por último, Menem fue consultado respecto de un video que se viralizó en las redes sociales en donde se le indicaría a la periodista Laura Serra que durante la emisión de un informe sobre lo ocurrido en las últimas horas no podía hacer mención a la comisión de juicio político.“No estamos censurando”, insistió Menem y dijo que se enteró de lo ocurrido en la señal Diputados TV a través de las redes. “Mandé a pedir un informe”, comentó y se refirió a que fue responsabilidad de “gente de la casa que está hace mucho tiempo” en la señal oficial del Congreso., manifestó el riojano.