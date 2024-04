Mariano Recalde: "No es momento de adelantar discusiones, es momento de hablarle a la gente"

El senador nacional y titular del PJ porteño Mariano Recalde se refirió a las discusiones que se dan en el peronismo por estas horas y que colocan en el centro de la escena cuestionamientos cruzados que involucran presuntas críticas al liderazgo de Cristina Kirchner y supuestas faltas de acompañamiento a la gestión bonaerense de Axel Kicillof

"Estoy de acuerdo que el que cuestiona públicamente a Axel Kicillof está jugando raro. Ahora, el que cuestiona a Cristina Kirchner juega rarísimo"

El dirigente de La Cámpora destacó elpero sostuvo que es momento de hacerlo desde "la gestión", sostuvo que es, en alusión a las expresiones recientes del ministro de la Comunidad de PBA,"Me parecen mas saludables las discusiones internas, no salir a dar discursos. Tengo entendido que el ´Cuervo` (Larroque) y varios compañeros se han reunido con Cristina ahora y que cuestionen ahora la conducción de Cristina...", dijo Recalde en declaraciones a AM 530.En ese sentido, el senador nacionald valoró los "15 años de conducción de Cristina con un método, una forma que todos han aceptado" y consideró "extraño" que algunos dirigentes lo cuestionen en este momento., enfatizó Recalde.Asimismo, el senador precisó que el propio mandatario provincial no desea esas discusiones y que quiere "llevar adelante su gobierno con éxito"., dijo.En esa línea, el titular del PJ de CABA afirmó que "las discusiones sobre matices, qué funcionario es mejor, se dan en todos los gobiernos y son sanas", pero "cuando las sacás para afuera, estás en cosas raras"."Es momento de hablarle a la gente, no al compañero con no se qué. Tenemos que estar con la gente. Estas discusiones no ayudan al movimiento, no lo ayudan a Axel", insistió.Por eso, fue enfático en resaltar el rol de la ex presidenta:"Los liderazgos no se definen ahora. El liderazgo lo tiene el pueblo, los sindicatos, los colectivos que dan peleas sectoriales. Tenemos que dejar de estar intentando discutir quiénes van a ser los candidatos en 2025 y 2027, que falta una eternidad", dijo.Y concluyó: "Esto es una discusión de otra naturaleza, que no le hace bien a nuestra fuerza política. Tenemos al gobernador de la Provincia reelecto, que ha demostrado éxito en todos los lugares donde pasó. Que lo quiere la gente. No forcemos la máquina. Tiene que gobernar la Provincia con un gobierno nacional que le recorta los recursos y hay un ajuste brutal. El acompañamiento a Axel hay que darlo en la gestión cotidiana".Previamente, Larroque había hablado de un "momento delicado" y cuestionado a quienes desde su propio espacio "conspiran contra Axel"., había dicho.